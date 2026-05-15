La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore della Dnaa e il finanziere, nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo una ventina di indagati

Rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore della Dnaa Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. È questa la richiesta della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo ci sarebbe una ventina di indagati. Nel procedimento sono coinvolti anche alcuni giornalisti: per uno di loro, i magistrati hanno stralciato la posizione per chiederne l'archiviazione.