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Caso Dossieraggio, chiesto processo per Antonio Laudati e Pasquale Striano

Cronaca
©Ansa

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore della Dnaa e il finanziere, nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo una ventina di indagati

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Rinvio a giudizio per l'ex sostituto procuratore della Dnaa Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. È questa la richiesta della Procura di Roma, nell'ambito dell'indagine sulla diffusione di informazioni riservate e sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della banca dati della Direzione Nazionale Antimafia. A rischio processo ci sarebbe una ventina di indagati. Nel procedimento sono coinvolti anche alcuni giornalisti: per uno di loro, i magistrati hanno stralciato la posizione per chiederne l'archiviazione. 

La richiesta di processo per Laudati e Striano

Il procedimento era stato trasmesso a Roma da Perugia, a seguito di un'eccezione sollevata dalla difesa di Laudati e accolta prima dal giudice delle indagini preliminari, poi dal Tribunale del Riesame umbro, sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione. All'interno del documento di chiusura dell'indagine nel novembre scorso, i pm di piazzale Clodio hanno sottolineato che "siamo in presenza di consultazione di informazioni compulsiva" per acquisire elementi poi finiti in articoli di stampa.

Il caso dossieraggio

Le ricerche hanno interessato personaggi delle istituzioni, come il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, l'ex premier Matteo Renzi, la compagna del ministro Matteo Salvini, Francesca Verdini, l'esponente di Fdi Chiara Colosimo e la deputata di Fi Marta Fascina. Sollecitate verifiche anche per personaggi nel mondo dello sport tra cui l'ex presidente della Figc Gabriele Gravina e l'attuale allenatore del Milan Massimiliano Allegri.

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