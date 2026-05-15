L'ex Avanguardia nazionale ha reso nota la richiesta tramite una lettera inviata alla Gazzetta di Reggio dove sostiene, inoltre, di essere vittima di un "complotto politico, mediatico e giudiziario". Bellini è stato condannato all'ergastolo in via definitiva nel luglio 2025

Paolo Bellini, l'ex Avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere "l'eutanasia farmacologica". La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene, tra l'altro, che contro di lui ci sarebbe un "complotto politico, mediatico e giudiziario".

Il killer sta scontando una condanna definitiva all'ergastolo nel carcere di Padova

Bellini scrive dal carcere per ottenere l'accesso al suicidio assistito. L'ex Avanguardia nazionale è detenuto a Padova, dopo la condanna definitiva all'ergastolo per la Strage del 2 agosto 1980, in seguito all'inchiesta riaperta a 40 anni dai fatti. "Chiedo che la direzione sanitaria di Padova provveda in tal senso rispettando le leggi vigenti in materia di 'silenzio-assenso' dalle quali non vi potete sottrarre", dice la primula nera, killer dalle tante vite, indirizzando la lettera al direttore del quotidiano reggiano, che specifica: "La pubblichiamo perché è una notizia, ma ricordiamo - se necessario - che la giustizia italiana lo ha riconosciuto come uno dei responsabili del più efferato attentato della storia della Repubblica, che causò 85 morti e oltre 200 feriti". Nella missiva, in stampatello maiuscolo, dieci fogli manoscritti fotocopiati, con passaggi che appaiono confusi, Bellini dice di aver avanzato la richiesta ai tempi della detenzione in Sardegna, il "20-8-2025". I destinatari indicati sono anche il dirigente sanitario della Casa di reclusione di Padova, la Procura di Bologna, la Procura di Cagliari, la Procura di Padova, la Commissione Parlamentare Mafia e Stragi.