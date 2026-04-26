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Aggressione a Foggia, lite tra giovani: 24enne in ospedale in prognosi riservata

Cronaca
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Alla base probabilmente una violenta lite tra giovani maggiorenni. Il 24enne, a quanto appreso, è in prognosi riservata con trauma cranico grave con fratture multiple al cranio. Indaga la polizia

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Un giovane di 24 anni è ricoverato in ospedale al policlinico Riuniti a seguito di una violenta aggressione, a calci e pugni, avvenuta nel corso della notte, poco prima dell'una, in una zona centrale della città di Foggia nei pressi del comune, luogo di ritrovo abituale di gruppi di giovani soprattutto nel week end.

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L'intervento del 118 e della polizia

Il 24enne potrebbe essere rimasto coinvolto in una rissa tra due gruppi di ragazzi (cinque, sei persone in tutto) tutti maggiorenni, tra cui la stessa vittima. Non sarebbero state utilizzate armi nell'aggressione. Ma sono aspetti in corso di accertamento da parte della polizia che sta conducendo le indagini con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza.  Il 24enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Sono stati gli stessi sanitari ad allertare le forze di polizia. Il 24enne, a quanto appreso, è in prognosi riservata con trauma cranico grave con fratture multiple al cranio.

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