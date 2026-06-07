Introduzione

Per la Maturità 2026 è già partito il “tototema” per la prima prova scritta che il prossimo 18 giugno darà il via all’esame di Stato. E visto che le ipotesi sono sempre tantissime, l'Adnkronos ha chiesto all’intelligenza artificiale di fare una sintesi. È stata rivolta la stessa domanda a Chat Gpt, Gemini e Claude Ai, chiedendo a tutte e tre di ipotizzare - alla luce delle indiscrezioni, delle ricorrenze e dei temi più caldi - tre tracce di attualità (tipologia C) con cui gli studenti potrebbero cimentarsi.

Prima di tutto, un dato: è proprio l'intelligenza artificiale l'argomento che tutte e tre le IA hanno proposto come centrale. Ecco cosa è emerso.