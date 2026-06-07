Maturità, tototema con l'Ia: tracce d'attualità elaborate da Chat Gpt, Gemini e Claude AiCronaca
Introduzione
Per la Maturità 2026 è già partito il “tototema” per la prima prova scritta che il prossimo 18 giugno darà il via all’esame di Stato. E visto che le ipotesi sono sempre tantissime, l'Adnkronos ha chiesto all’intelligenza artificiale di fare una sintesi. È stata rivolta la stessa domanda a Chat Gpt, Gemini e Claude Ai, chiedendo a tutte e tre di ipotizzare - alla luce delle indiscrezioni, delle ricorrenze e dei temi più caldi - tre tracce di attualità (tipologia C) con cui gli studenti potrebbero cimentarsi.
Prima di tutto, un dato: è proprio l'intelligenza artificiale l'argomento che tutte e tre le IA hanno proposto come centrale. Ecco cosa è emerso.
Quello che devi sapere
Le possibili tracce per Chat Gpt:
Entrando nel dettaglio, si vede che, secondo Chat Gpt, le tracce possibili, incrociando pronostici, temi emersi di recente nei principali report globali e nel dibattito pubblico, potrebbero essere le seguenti:
- Giovani, informazione e intelligenza artificiale: opportunità e rischi nell’ecosistema digitale - Analizzare come social media, creator economy e sistemi di IA generativa plasmano identità, partecipazione civica, studio e lavoro della Gen Z; alfabetizzazione ai media e all’IA; disinformazione, deepfake e fiducia nelle istituzioni. Domanda guida possibile: in che modo scuola e istituzioni possono promuovere competenze critiche (media/AI literacy) senza frenare innovazione e creatività?
- Geopolitica dell’incertezza: conflitti, protezionismo e catene del valore in un mondo multipolare - Analizzare il ritorno della “geoeconomic confrontation” (dazi, sanzioni, restrizioni agli investimenti e controllo delle catene di approvvigionamento), la frammentazione degli scambi, il riallineamento di alleanze; effetti su energia, cibo, inflazione, transizione verde; ruolo dell’UE e dell’Italia. Domanda guida possibile: come conciliare sicurezza economica e apertura commerciale, garantendo al contempo cooperazione su clima, salute e tecnologie critiche?
- Clima, infrastrutture e transizione energetica: resilienza e scelte per i prossimi decenni - Analizzare eventi estremi e stress su infrastrutture essenziali (reti elettriche, logistica, acqua); accelerazione della transizione energetica tra rinnovabili, nucleare di nuova generazione e efficienza; giustizia climatica e costi sociali. Domanda guida possibile: quali investimenti e riforme (pianificazione territoriale, innovazione, finanza verde) servono per rendere sostenibile e inclusiva la transizione?
Per approfondire:
Maturità 2026, esame di Stato per oltre 500 mila studenti: date e novità sulle prove
Le possibili tracce per Gemini
Per Gemini invece le tracce più papabili sono:
- Intelligenza Artificiale: il confine tra realtà e manipolazione - Mentre negli anni passati l'IA era trattata come una novità tecnologica, nel 2026 il focus si è spostato sulla governance dei dati e sulla sicurezza democratica. Una traccia probabile potrebbe chiederti di riflettere sul fenomeno dei deepfake e della disinformazione digitale. Punto chiave: come l'IA stia ridefinendo il concetto di "verità" nell'informazione e quali responsabilità etiche abbiano le grandi piattaforme tecnologiche nel proteggere il dibattito pubblico.
- Geopolitica e il "Diritto alla Pace" in un mondo frammentato - I conflitti persistenti in Ucraina e Medio Oriente, uniti a nuove tensioni in Siria e nell'area Indo-Pacifica, hanno reso la guerra una "nuova normalità". Il Ministero potrebbe proporre una traccia che parta dagli 80 anni della Repubblica Italiana per analizzare il ruolo dell'Italia e dell'Europa nella promozione della stabilità globale. Punto chiave: il contrasto tra l'articolo 11 della Costituzione ("L'Italia ripudia la guerra") e l'attuale scenario di instabilità internazionale e crisi delle istituzioni globali.
- Salute mentale e "Diritto alla Fragilità" nella Gen Z - Il tema del disagio giovanile e dell'eco-ansia (legata alla crisi climatica e al disastro di Chernobyl, di cui ricorrono i 40 anni) è diventato centrale nel dibattito pubblico del 2026. Una traccia di attualità potrebbe esplorare la pressione sociale verso il successo e la necessità di riconoscere il benessere psicologico come un diritto fondamentale. Punto chiave: la ricerca di un equilibrio tra le aspettative del mondo del lavoro e la tutela della propria salute mentale in un'epoca dominata dal confronto costante sui social media.
Le possibili tracce secondo Claude Ai
Infine, secondo Claude Ai, al centro delle tre possibili tracce ci potrebbero essere:
- Intelligenza artificiale e responsabilità umana - L'IA è al centro del dibattito educativo e lavorativo: il 40% delle scuole americane non ha ancora una policy ufficiale sull'uso dell'IA, e solo il 19% degli studenti dichiara di aver ricevuto istruzioni su come usarla per lo studio. Una traccia potrebbe chiedere di riflettere su come l'intelligenza artificiale stia ridefinendo il concetto di competenza, creatività e responsabilità individuale, invitando a discutere i limiti etici e le opportunità formative di questi strumenti.
- Il disagio giovanile e il rapporto con la tecnologia - Il tema dell'uso problematico degli smartphone in classe è esploso: gli insegnanti segnalano un forte aumento delle distrazioni legate ai cellulari, soprattutto nelle scuole secondarie. Una possibile traccia potrebbe proporre un testo letterario o saggistico sul rapporto tra iperconnessione, solitudine e costruzione dell'identità, chiedendo di analizzare come la Gen Z viva il confine tra vita digitale e reale.
- Ottant'anni dalla Repubblica: democrazia e partecipazione oggi - Il 2 giugno 2026 segna l'80º anniversario del referendum istituzionale. Un tema di ambito storico-civico potrebbe partire da un documento d'epoca o da un discorso dei Costituenti per invitare a riflettere su cosa significhi oggi "essere cittadini" in una democrazia, con particolare attenzione al voto giovanile, all'astensionismo e alle nuove forme di partecipazione.
Per approfondire:
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