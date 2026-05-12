Cannes 2026, a Peter Jackson la Palma d'oro alla carriera

"È stato un premio inaspettato e miracoloso, direi, perché non avrei mai immaginato di vincere la Palma d'Oro. Non realizzo film per cui si pensa alla Palma d'Oro. Quindi questa è una sorpresa assolutamente straordinaria e un onore incredibile. Sono stato a Cannes solo due volte prima d'ora, ma entrambe le volte che ci sono venuto, si è trattato di una tappa importante della mia carriera". Così Peter Jackson ha ringraziato per la palma d'oro alla Carriera ricevuta dalle mani di Elijah Wood durante la 79/a edizione del Festival di Cannes.