Festival di Cannes 2026, le pagelle ai look sul red carpet di apertura

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Poppy Delevingne sfodera l'abito da sera nero per il suo passaggio sul red carpet del Festival di Cannes 2026, kermesse che martedì 12 maggio ospita la cerimonia d'apertura al Grand Théâtre Lumière dove si terrà anche la proiezione del film d'apertura La Vénus électrique di Pierre Salvadori. La modella e fashion icon britannica è chic con dress di pizzo e velluto dal sapore rétro e l'acconciatura alta. L'abito è una favolosa creazione d'archivio di John Galliano del 2007. I gioielli sono di Chopard. Per lei il voto è 8.5

Cannes 2026, il programma del Festival, giorno per giorno