Festival di Cannes 2026, le pagelle ai look sul red carpet di apertura

Festival Cannes 2026, Demi Moore splende sul red carpet di apertura. Le pagelle dei look
Sotto i riflettori della Croisette arrivano i giurati, Peter Jackson ed Elijah Wood, protagonisti della cerimonia d'apertura con la consegna della Palma onoraria al regista, e i primi ospiti di prestigio dell'edizione numero 79 della kermesse, che fa largo sul tappeto rosso anche a top model e fashion influencer. Jane Fonda è diva con l'abito nero di paillettes. Luccichii anche per Demi Moore in custom look Jacquemus. Favolosa Poppy Delevingne col dress d'archivio di Galliano
A cura di Vittoria Romagnuolo