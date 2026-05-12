Festival di Cannes 2026, le pagelle ai look sul red carpet di apertura

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Festival Cannes 2026, Demi Moore splende sul red carpet di apertura. Le pagelle dei look

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©Getty

Sotto i riflettori della Croisette arrivano i giurati, Peter Jackson ed Elijah Wood, protagonisti della cerimonia d'apertura con la consegna della Palma onoraria al regista, e i primi ospiti di prestigio dell'edizione numero 79 della kermesse, che fa largo sul tappeto rosso anche a top model e fashion influencer. Jane Fonda è diva con l'abito nero di paillettes. Luccichii anche per Demi Moore in custom look Jacquemus. Favolosa Poppy Delevingne col dress d'archivio di Galliano

A cura di Vittoria Romagnuolo

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