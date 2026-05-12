Cannes 2026, il programma del Festival, giorno per giorno

Introduzione

Dal 12 al 23 maggio 2026, la 79ª edizione del Festival di Cannes trasforma ancora una volta la Croisette nel centro nevralgico del cinema mondiale, articolando il proprio programma tra il Grand Théâtre Lumière, la Salle Debussy, la Salle Agnès Varda, la Salle Buñuel e gli altri spazi simbolici della manifestazione.



Il calendario costruisce un percorso fitto e stratificato, in cui il concorso principale convive con Un Certain Regard, Cannes Classics, Cannes Première, proiezioni speciali, Séances de Minuit, incontri pubblici e appuntamenti sulla spiaggia, offrendo una panoramica ampia che attraversa autorialità, memoria cinematografica, cultura popolare e nuove prospettive artistiche.

L’edizione prende il via oggi, 12 maggio 2026, con La Vénus électrique di Pierre Salvadori, presentato fuori concorso come film inaugurale, mentre il 23 maggio segna la conclusione ufficiale con la cerimonia finale e con Ulysse di Laetitia Masson, scelto come titolo di chiusura di Un Certain Regard fuori competizione.

Di seguito trovate il programma completo del Festival di Cannes 2026, suddiviso giorno per giorno, tra grandi autori, star internazionali e appuntamenti imprescindibili.