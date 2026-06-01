Biografilm film festival, il programma e gli ospiti della 22a edizione

Sky Arte, Sky Cinema e Sky Documentaries sono Main Partner Media della 22ª edizione del Biografilm che si terrà a Bologna dal 5 al 15 giugno. In occasione del weekend di apertura del festival, sabato 6 e domenica 7 giugno Sky Cinema Stories dedicherà la propria programmazione alla maratona VITE DA FILM, una selezione dei film biografici per rivivere importanti pagine della Storia, della cronaca e della cultura attraverso le vicende di grandi personaggi. Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e disponibili on demand all’interno di una collezione dedicata. Tra i racconti di figure che hanno lasciato un segno nella storia e nella società troviamo MALCOLM X di Spike Lee, con Denzel Washington nei panni del celebre attivista afroamericano, L’ORA PIÙ BUIA con Gary Oldman Premio Oscar® per la sua interpretazione di Winston Churchill, IL TRADITORE di Marco Bellocchio, in cui Pierfrancesco Favino interpreta il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, RADIOACTIVE, in cui Rosamund Pike veste i panni della scienziata Marie Curie, e PRIMAVERA, con Michele Riondino nelle vesti di Antonio Vivaldi. Spazio anche all’arte e alla cultura con L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido, dedicato al tormentato genio del grande pittore, EMILY, ritratto immaginifico della scrittrice Emily Brontë interpretata da Emma Mackey, PRISCILLA di Sofia Coppola, che racconta la relazione tra Priscilla Presley ed Elvis, RAY, il biopic Premio Oscar® dedicato a Ray Charles con Jamie Foxx, e BOLÉRO, film ispirato alla vita del compositore Maurice Ravel durante la creazione della sua opera più celebre. Non mancano infine le storie di sport e grandi imprese: RUSH di Ron Howard racconta la leggendaria rivalità tra i piloti James Hunt e Niki Lauda, LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA segue l’epica sfida tra Ford e Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, mentre LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di Mel Gibson porta sullo schermo la straordinaria vicenda vera del soldato e obiettore di coscienza Desmond Doss. Nella collezione on demand, con oltre 40 titoli, la raccolta di VITE DA FILM si amplia con tante altre storie di artisti, leader, scienziati e protagonisti degli ultimi secoli. Tra i film disponibili anche LEE MILLER con Kate Winslet nei panni della celebre fotografa e reporter di guerra, FUORI di Mario Martone con Valeria Golino nei panni di Goliarda Sapienza e SPENCER, in cui Kristen Stewart interpreta Lady Diana. Un’occasione imperdibile per lasciarsi ispirare da storie straordinarie, personaggi indimenticabili e vicende che hanno cambiato il corso della storia, raccontate attraverso il grande cinema. VITE DA FILM | Sabato 6 e domenica 7 giugno su Sky Cinema Stories, in streaming su NOW e disponibile on demand.