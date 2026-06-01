Biografilm film festival, il programma e gli ospiti della 22a edizione

Introduzione
Bologna si prepara a cambiare prospettiva. Dal 5 al 15 giugno, la 22ª edizione del Biografilm Festival trasforma la città in una mappa di storie reali. La direzione artistica di Chiara Liberti e Massimo Benvegnù ha scelto un titolo che è una dichiarazione d’intenti: "Umanità: singolo plurale".
Non è solo un richiamo alla storia del festival, nato per celebrare i vissuti individuali, ma un invito a guardare al presente come a un unico, grande intreccio. "In un presente complesso e in continua trasformazione, dove spesso mancano i punti di riferimento, questo festival vuole essere uno spazio aperto: un luogo di conoscenza, incontro e confronto", dichiarano Liberti e Benvegnù. Anche nell'edizione 2026, Sky Arte, Sky Cinema e Sky Documentaries, sono partner media del Biografilm Film Festival.
Quello che devi sapere
Il programma: storie, premi e nuove sezioni
La rassegna si apre il 5 giugno con Broken English di Jane Pollard e Iain Forsyth e chiude il 14 giugno con il cortometraggio The Revolution Against Death di Joshua Oppenheimer. Il cuore pulsante del festival si svela attraverso le sue sezioni principali, a partire dal Concorso Internazionale, che offre uno sguardo senza confini sulle complessità del presente. Attraverso documentari e opere straordinarie provenienti da tutto il mondo, questa sezione esplora l’incrocio tra i destini individuali e le grandi sfide collettive, superando le barriere geografiche e culturali per metterci a confronto con l'altro. Da questa prospettiva globale si passa poi a quella più intima di Biografilm Italia che raccoglie il meglio delle produzioni e delle autrici ed autori italiani degli ultimi due anni, restituendo ritratti emozionanti, linguaggi peculiari e veri e propri paesaggi dell’anima. La riflessione sul concetto di pluralità si fa ancora più urgente in Contemporary Lives, la sezione dedicata alle tematiche più contemporanee e universali che quest'anno presenta dodici storie collettive di fermento ed urgenza. Queste indagini del reale ci aiutano a comprendere, ascoltare ed osservare il mondo con una lente di ingrandimento, e concorreranno quest'anno al prestigioso premio Manifesto, assegnato al miglior film di impatto sociale. L’amore e la cura che passano attraverso l’arte e la cultura sono fondamentali in una società sana, e il festival lo dimostra con Biografilm Art&Music, un invito a intraprendere un viaggio attraverso dieci biografie uniche dentro la musica, il cinema, il teatro, l’architettura, la letteratura e la fotografia, per scoprire di più sulla nostra storia e sul nostro mondo. Le radici collettive vengono esplorate anche in Sguardi in Camera, una sezione che racconta l’Italia attraverso gli spaccati di vita catturati dalle cineprese amatoriali, offrendo l'autoritratto più autentico e magico del nostro Paese attraverso cinque episodi, di cui gli ultimi due presentati in anteprima mondiale. Ad arricchire questa fitta rete di racconti si aggiungono tredici Eventi speciali, appuntamenti pensati per celebrare il passato e il presente del cinema, capaci di raccordare con passione e dedizione le tante anime che attraversano e compongono il Festival.
Nuove sezioni: Podcast e Poesia
L'edizione 2026 introduce il Biografilm Podcast Award, a cura di Simone Soranna con la consulenza di Jadel Andreetto, dedicato a podcast originali che narrano vite ed esperienze. Debutta inoltre la sezione "Biografilm poesia – La vita che scrive", curata da Emanuela Ceddia e Franca Mancinelli, che vede come ospite d'onore il poeta Milo De Angelis.
Ospiti e omaggi
Tra i tanti e le tante ospiti di questa edizione: la regista Alina Marazzi, la pedagogista Alessia Dulbecco, lo scrittore Wu Ming 2, la regista Sista Bramini, la fumettista Irene Rinaldi, la direttrice creativa e autrice Ella Marciello, la sceneggiatrice Lisa Nur Sultan, il giornalista e autore Netflix Alessandro Garramone, lo sceneggiatore Marco Pettenello, la regista Anita Rivaroli, la cantautrice Millealice, la storyteller Olimpia Peroni, il regista Alessandro Redaelli, la regista tunisina Kaouther Ben Hania, l'attrice Milena Vukotic, la producer e dramaturga olandese Victoria Chernukha, la regista bosniaca Lidija Zelovic, lo scrittore e attivista Jadel Andreetto, la sales agent Martina Droandi, il regista Simone Manetti, la produttrice Marta Donzelli, il regista austriaco Othmar Schmiderer, la giornalista Rula Jebreal, le registe Sara Zavarise e Alexandra D'Onofrio, il mastro giocattolaio Roberto Papetti, i musicisti Carlo Atti, Piero Dorici, Valerio Pontrandolfo, l'artista statunitense Katelyn Louise Doty, il regista indiano Arun Nangla e la regista italiana Laura Pavone entrambi residenti in Gran Bretagna, la regista rumeno/britannica Rachel Taparjan, i familiari di Marco Simoncelli Paolo Simoncelli e Kate Fretti, la regista danese Anna Bruun Nørager, il pioniere del vintage Angelo Caroli, l'attore statunitense Ron Moss, la regista finlandese Inka Achté, la regista siriano/danese Daro Hansen, il regista danese Thomas Papapetros, il regista ungherese Olivér Márk Tóth, il regista cileno Juan Pablo Sallato, la regista belga Daphne van den Blink, il regista danese Karl Friis Forchhammer, le registe tedesche Vanessa Christoffers-Trinks e Katrin Stahrenberg, il regista palestinese Alex Bakri, la regista Martina Parenti, la cantante Angela Baraldi, la scrittrice Elena Stancanelli e la scrittrice Giulia Scomazzon.
Accessibilità e progetti formativi
Il Progetto ACCESS, realizzato con FIADDA ER, garantisce sottotitoli per persone sorde per i dieci film del concorso Biografilm Italia e per gli interventi dal vivo degli ospiti. Per la prima volta è istituita la Giuria FIADDA Sguardi Accessibili. Il dipartimento Biografilm Campus promuove attività educative, tra cui il progetto presso l'Istituto Penale per Minorenni "Pietro Siciliani", la Biografilm Academy e la nuova Giuria Docenti, che assegna il Biografilm For Education Award.
Mercato Industry, sostenibilità e territorio
I "Bio to B - Industry Days | Doc&Drama" (8-10 giugno) vedono 42 progetti selezionati, 30 appuntamenti e 13 premi assegnati. Il festival monitora la propria impronta ambientale tramite ARPAE e lancia un nuovo sito web ottimizzato per l'efficienza energetica. La programmazione si estende sul territorio con "Biografilm in the Square": a Castel Maggiore dal 16 al 18 giugno e a Castenaso dal 19 al 21 giugno.
Sky Arte, Sky Cinema e Sky Documentaries, partner media del Biografilm
Sky Arte, Sky Cinema e Sky Documentaries sono Main Partner Media della 22ª edizione del Biografilm che si terrà a Bologna dal 5 al 15 giugno. In occasione del weekend di apertura del festival, sabato 6 e domenica 7 giugno Sky Cinema Stories dedicherà la propria programmazione alla maratona VITE DA FILM, una selezione dei film biografici per rivivere importanti pagine della Storia, della cronaca e della cultura attraverso le vicende di grandi personaggi. Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e disponibili on demand all’interno di una collezione dedicata. Tra i racconti di figure che hanno lasciato un segno nella storia e nella società troviamo MALCOLM X di Spike Lee, con Denzel Washington nei panni del celebre attivista afroamericano, L’ORA PIÙ BUIA con Gary Oldman Premio Oscar® per la sua interpretazione di Winston Churchill, IL TRADITORE di Marco Bellocchio, in cui Pierfrancesco Favino interpreta il collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, RADIOACTIVE, in cui Rosamund Pike veste i panni della scienziata Marie Curie, e PRIMAVERA, con Michele Riondino nelle vesti di Antonio Vivaldi. Spazio anche all’arte e alla cultura con L’OMBRA DI CARAVAGGIO di Michele Placido, dedicato al tormentato genio del grande pittore, EMILY, ritratto immaginifico della scrittrice Emily Brontë interpretata da Emma Mackey, PRISCILLA di Sofia Coppola, che racconta la relazione tra Priscilla Presley ed Elvis, RAY, il biopic Premio Oscar® dedicato a Ray Charles con Jamie Foxx, e BOLÉRO, film ispirato alla vita del compositore Maurice Ravel durante la creazione della sua opera più celebre. Non mancano infine le storie di sport e grandi imprese: RUSH di Ron Howard racconta la leggendaria rivalità tra i piloti James Hunt e Niki Lauda, LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA segue l’epica sfida tra Ford e Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, mentre LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE di Mel Gibson porta sullo schermo la straordinaria vicenda vera del soldato e obiettore di coscienza Desmond Doss. Nella collezione on demand, con oltre 40 titoli, la raccolta di VITE DA FILM si amplia con tante altre storie di artisti, leader, scienziati e protagonisti degli ultimi secoli. Tra i film disponibili anche LEE MILLER con Kate Winslet nei panni della celebre fotografa e reporter di guerra, FUORI di Mario Martone con Valeria Golino nei panni di Goliarda Sapienza e SPENCER, in cui Kristen Stewart interpreta Lady Diana. Un’occasione imperdibile per lasciarsi ispirare da storie straordinarie, personaggi indimenticabili e vicende che hanno cambiato il corso della storia, raccontate attraverso il grande cinema. VITE DA FILM | Sabato 6 e domenica 7 giugno su Sky Cinema Stories, in streaming su NOW e disponibile on demand.