La sala professori, trama e cast del film stasera in tv

Carla Nowak insegna matematica ed educazione fisica ed è al suo primo incarico, che affronta con passione e idealismo. Il suo approccio si distingue subito da quello dei colleghi: mentre questi ultimi scelgono metodi duri, interrogando gli studenti e costringendoli a mostrare i portafogli, lei si rifiuta di trattare i ragazzi come sospettati. Vuole che la verità emerga, ma senza calpestare la dignità di nessuno. Questa tensione tra principi e realtà è il motore emotivo dell'intero film.