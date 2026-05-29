La sala professori, trama e cast del film stasera in tv

Introduzione
Il thriller psicologico tedesco che trasforma una scuola in un palcoscenico di tensione morale, candidato agli Oscar 2024 come Miglior Film Internazionale, va in onda in prima tv su Rai 3 venerdì 29 maggio
Quello che devi sapere
Una storia di furti, sospetti e ideali infranti
Carla Nowak è una giovane insegnante alle prime armi, inizialmente soddisfatta del suo nuovo lavoro in un ginnasio tedesco, nel thriller La sala professori. La situazione cambia radicalmente quando una serie di piccoli furti turba la quotidianità della scuola, mettendo in allarme genitori, studenti e professori. Quando i sospetti si concentrano su uno dei suoi alunni, Carla decide di non restare a guardare. La sua scelta di indagare in prima persona, però, non produce la chiarezza sperata: al contrario, innesca una catena di eventi sempre più difficile da governare
La protagonista, chi è Carla Nowak
Carla Nowak insegna matematica ed educazione fisica ed è al suo primo incarico, che affronta con passione e idealismo. Il suo approccio si distingue subito da quello dei colleghi: mentre questi ultimi scelgono metodi duri, interrogando gli studenti e costringendoli a mostrare i portafogli, lei si rifiuta di trattare i ragazzi come sospettati. Vuole che la verità emerga, ma senza calpestare la dignità di nessuno. Questa tensione tra principi e realtà è il motore emotivo dell'intero film.
Il cast, chi è Leonie Benesch
Il film è diretto da İlker Çatak e interpretato da Leonie Benesch nel ruolo principale, con Anne-Kathrin Gummich nel ruolo della Dr. Bettina Böhm. Nel cast figurano anche Michael Klammer nel ruolo di Thomas Liebenwerda e Rafael Stachowiak nei panni di Milosz Dudek. Leonie Benesch, già nota al pubblico per ruoli in produzioni internazionali di rilievo, regge sulle spalle l'intera narrazione con una prova actoriale di grande intensità. La sua Carla è un personaggio che si consuma lentamente, schiacciato tra la coerenza con i propri valori e la pressione dell'istituzione scolastica.
La regia di İlker Çatak
İlker Çatak firma il film anche in veste di sceneggiatore, in collaborazione con Johannes Duncker. Il regista sceglie di costruire la tensione non con colpi di scena spettacolari, ma attraverso lo sguardo, il silenzio e i dettagli. La sala professori - quello spazio liminale tra la classe e il mondo adulto - diventa una stanza psicologicamente carica, quasi un luogo proibito. La sceneggiatura affronta un solo fatto ma ne esplora molteplici conseguenze, parlando tra le righe di responsabilità personali, di comportamento collettivo e di come questi elementi possano andare in conflitto.
Un film politico in abiti scolastici
Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani ha designato il film come Film della Critica, motivando la scelta con il fatto che Çatak mostra come la democrazia, nell'illusorio tentativo di risolvere un banale caso, finisca col travolgere privacy, libertà e dignità delle persone, oltre che la ricerca della verità. La scuola diventa così una metafora della società: un luogo in cui le buone intenzioni si scontrano con dinamiche di potere, controllo e paura. Tutti escono sconfitti - adulti, studenti, genitori - e nessuno ottiene davvero la giustizia che cercava.
I riconoscimenti internazionali
Il film ha debuttato nella sezione Panorama del Festival di Berlino, dove ha conquistato il premio come Miglior film della giuria C.I.C.A.E. e il Premio Europa Cinema Label. Ha ricevuto una nomination come Miglior Film Internazionale alla 96ª edizione degli Academy Awards. Un percorso festivaliero notevole per una produzione che, pur rimanendo nell'universo del cinema europeo d'autore, ha saputo parlare un linguaggio universale.