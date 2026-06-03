Introduzione
Dal 3 al 7 giugno il Parc del Fòrum di Barcellona ospiterà la 24esima edizione del Primavera Sound. Headliner Doja Cat, i Massive Attack, Bad Gyal, i The Cure, Addison Rae, Skrillex, i Gorillaz, i The xx e i My Bloody Valentine. Tra gli artisti annunciati anche PinkPantheress, Jade e Little Simz. Attese oltre 250.000 persone per più di 300 show
Quello che devi sapere
Primavera Sound, la 24° edizione
Il Primavera Sound, in scena al Parc del Fòrum di Barcellona, è tra gli appuntamenti musicali più celebri a livello internazionale. Ogni anno centinaia di migliaia di persone raggiungono la città spagnola per giornate all’insegna delle sette note. Al centro la ricca lineup.
Le date
Le giornate centrali dell’edizione 2026 saranno giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 giugno. Per quanto riguarda gli orari dei concerti, il sito del festival ha pubblicato la mappa dei palchi e tutti gli orari degli appuntamenti. Annunciati oltre 300 show, attese più di 250.000 persone.
Mercoledì 3 giugno, il programma
Il sipario sul festival si alzerà ufficialmente mercoledì 3 giugno. La produzione ha organizzato una giornata d’apertura, a ingresso gratuito, con i concerti di quattro artisti: le Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act e Ouineta.
Giovedì 4 giugno, gli headliner
Tre headliner per la giornata di giovedì 4 giugno:
- Doja Cat. Nel 2025 la rapper ha pubblicato il suo ultimo album Vie, contenente anche il singolo Jealous Type dalle sonorità anni '80. Nel corso degli anni Doja Cat si è affermata come una delle protagoniste della scena rap. Nel 2022 l’artista ha vinto la statuetta nella categoria Best Pop Duo/Group Performance per Kiss Me More con SZA ai Grammy Awards.
- Massive Attack. A circa sei anni dall’uscita del loro ultimo EP Eutopia, il gruppo britannico sarà sul palco di Barcellona. Tra i successi ricordiamo Unfinished Sympathy e Teardrop.
- Bad Gyal. La cantante è tra le artiste spagnole più apprezzate in patria e non solo con oltre dodici milioni di ascoltatori mensili su Spotify.
Giovedì 4 giugno, gli artisti più attesi
Oltre ai tre headliner, molti altri artisti si esibiranno sui palchi di Barcellona. Presenti il cantautore canadese Mac DeMarco e Ravyn Lenae, salita alla ribalta con il brano Love Me Not. Inoltre, annunciati Alex G, Blood Orange e il gruppo TV Girl.
Venerdì 5 giugno, gli headliner
Un’offerta musicale eterogenea per venerdì 5 giugno. Headliner:
- The Cure. Il gruppo di Friday I'm in Love si esibirà proprio di venerdì. La formazione, guidata dalla voce di Robert Smith, vanta una carriera lunga quasi cinque decenni.
- Addison Rae. La cantante statunitense è tra i nuovi volti del pop. Nel 2026 la voce di Diet Pepsi ha ricevuto una nomination come Best New Artist ai Grammy Awards.
- Skrillex. Da anni il DJ e produttore, vincitore di nove statuette ai Grammy Awards, fa ballare il pubblico sulle note di successi come Purple Lamborghini con Rick Ross.
Venerdì 5 giugno, gli artisti più attesi
Tra i numerosi artisti annunciati, occhi puntati su PinkPantheress, reduce dal successo della hit mondiale Stateside con Zara Larsson. Presente anche Jade, fresca del suo primo album solista That's Showbiz Baby, certificato disco d’argento nel Regno Unito. Spazio anche a Role Model, Ethel Cain e Amaarae.
Sabato 6 giugno, gli headliner
Tre gruppi per la giornata di sabato 6 giugno:
- Gorillaz. Nel 2001 l’iconico gruppo ha lanciato il suo album omonimo conquistando immediatamente il pubblico e la critica. Tra i brani più popolari troviamo On Melancholy Hill, terzo singolo estratto dall’album Plastic Beach.
- The xx. La formazione britannica ha all’attivo tre album: xx del 2009, Coexist del 2012 e I See You del 2017. Nel 2011 il gruppo ha ricevuto una nomination nella categoria British Album of the Year ai BRIT Awards.
- My Bloody Valentine. La formazione, attiva dalla fine degli anni ’80, è tra gli artisti irlandesi più acclamati a livello internazionale.
Sabato 6 giugno, gli artisti più attesi
Grande attesa anche per i Big Thief, in concerto a Milano il 14 giugno. Inoltre, annunciati Peggy Gou e Little Simz. E ancora Dijon e Marina, reduce dall’album Princess of Power uscito nel giugno dello scorso anno.
Domenica 7 giugno, il programma
La ventiquattresima edizione del Primavera Sound si concluderà ufficialmente domenica 7 giugno. Quattro artisti sul palco: Greta, BLOND:ISH, Joseph Capriati e Carl Cox.
Primavera Sound 2026, i prossimi appuntamenti
Dopo le cinque giornate in programma a Barcellona, il Primavera Sound proseguirà con altri tre appuntamenti:
- Primavera Sound Porto: dall’11 al 14 giugno
- Primavera Sound Buenos Aires: il 28 e il 29 novembre
- Primavera Sound San Paolo: il 5 e il 6 dicembre