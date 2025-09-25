Primavera Sound 2026: la line up con The Cure, Gorillaz e Doja Cat

Primavera Sound 2026, The Cure, Gorillaz, Doja Cat e la reunion dei The xx a BarcellonaCinema
Dal 3 al 7 giugno 2026 Barcellona ospiterà una nuova edizione del Primavera Sound, che ha svelato una line up ricca di grandi nomi: dai leggendari The Cure ai Gorillaz, dalla reunion dei The xx a Doja Cat, passando per Addison Rae, Lola Young, Massive Attack, My Bloody Valentine, Little Simz, Peggy Gou, Skrillex e molti altri. La prevendita partirà il 29 settembre, i biglietti generali dal 30
Il Primavera Sound torna a dettare il ritmo della prossima estate. Dal 3 al 7 giugno 2026 il Parc del Fòrum di Barcellona si trasformerà ancora una volta nella cattedrale globale della musica dal vivo. L’annuncio della line up è arrivato con un trailer ufficiale che ha incendiato i social, accendendo i sogni dei fan: cinque giorni in cui generi e mondi musicali si intrecceranno come in un mosaico sonoro senza confini.
I grandi ritorni: The Cure, Gorillaz e la reunion dei The xx
Tra i nomi che spiccano subito ci sono i Cure, leggenda dark-wave pronta a presentare al pubblico nuove canzoni in attesa di un album che si vocifera imminente. A scaldare ulteriormente l’atmosfera ci saranno i Gorillaz, già pronti con un disco fresco di stampa in uscita a marzo, e la popstar Doja Cat, che porterà a Barcellona il suo nuovo progetto in uscita domani.
Ma l’annuncio che ha mandato in visibilio i fan è la reunion dei The xx, gruppo simbolo degli anni Dieci, pronti a calcare di nuovo insieme il palco del Primavera.
Pop, indie e hip hop: Addison Rae, Lola Young e Massive Attack
La line up del 2026 non si limita ai grandi classici. Fra le novità troviamo Addison Rae, nuova icona pop pronta a conquistare il pubblico con il suo stile virale, e la voce intensa di Lola Young, promessa britannica che sta incantando critica e fan. Il ritorno dei Massive Attack aggiunge un ulteriore strato di intensità, con la loro miscela visionaria di trip-hop e atmosfere notturne.
il caleidoscopio sonoro: My Bloody Valentine, Little Simz e Wet Leg
L’eclettismo è da sempre il marchio di fabbrica del Primavera Sound, e l’edizione 2026 lo conferma. I pionieri shoegaze My Bloody Valentine si alterneranno alla penna tagliente e magnetica di Little Simz, mentre le Wet Leg porteranno sul palco la loro ironia indie-rock. Non mancheranno le suggestioni alternative di Blood Orange, Big Thief e Mac DeMarco, insieme alle nuove leve come JADE e PinkPantheress.
La dimensione elettronica: Skrillex, Peggy Gou e Carl Cox
Il lato elettronico del festival resta un punto di forza imprescindibile. Skrillex e Peggy Gou sono pronti a guidare le danze tra beat travolgenti e atmosfere da club globale, mentre Overmono e 2hollis arricchiranno ulteriormente il cartellone. Gran finale il 7 giugno con una maratona in consolle che vedrà alternarsi Carl Cox, Joseph Capriati e BLOND:ISH, un autentico trip collettivo sotto le stelle del Mediterraneo.
Un festival per tutte le anime della musica
Il Primavera Sound non è solo un festival: è un rito collettivo in cui si mescolano generazioni, linguaggi e identità musicali. Che si tratti della malinconia senza tempo dei Cure, della carica sperimentale dei Gorillaz, della sensualità pop di Doja Cat o dei flussi rap di Little Simz, il programma 2026 si conferma una promessa di emozioni senza confini.