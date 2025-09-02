Alla Mostra del Cinema di Venezia, il regista ha scelto di chiudere L’étranger con Killing an Arab, restituendo al brano il legame originario con Camus. Da questo gesto nasce un viaggio tra cinema e musica: dai toni gotici di Burn in The Crow alla leggerezza innamorata di Just Like Heaven, dalla sorpresa di Plainsong in Ant-Man alla nostalgia di Boys Don’t Cry in commedie romantiche e road movie indie. Ogni brano dei Cure diventa un linguaggio universale che trasforma l’estraneità in bellezza condivisa