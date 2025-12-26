Offerte Sky
Economia

In Italia le donne guadagnano ancora troppo poco rispetto agli uomini

Raffaele Mastrolonardo
Il tasso di occupazione femminile italiano è il più basso dell’Ue e questo, insieme alla differenza di ricorso al part time, fa sì che il gender gap nei guadagni tricolore sia tra i più alti del Vecchio continente con picchi in settori come finanza e assicurazioni e nell'immobiliare

