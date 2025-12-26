Offerte Sky
Lifestyle

Un augurio per il 2026: ricominciamo dal senso del nostro parlarci

Chiara Gamberale
©Getty

In questa nuova puntata della sua rubrica "ChiaraMente" per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di Dimmi di te, riflette su un 2025 segnato da stanchezza, disillusione e anestesia emotiva collettiva. Tra bilanci personali e fatti globali, invita a riconoscere la “coperta bagnata” che ci opprime e a impegnarci, nel 2026, in una scelta condivisa di maggiore consapevolezza

