Un augurio per il 2026: ricominciamo dal senso del nostro parlarci

In questa nuova puntata della sua rubrica "ChiaraMente" per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di Dimmi di te, riflette su un 2025 segnato da stanchezza, disillusione e anestesia emotiva collettiva. Tra bilanci personali e fatti globali, invita a riconoscere la “coperta bagnata” che ci opprime e a impegnarci, nel 2026, in una scelta condivisa di maggiore consapevolezza