Tra mare e terra, in crociera con la ‘Experience Platform’

Nuove rotte e soste in mare aperto ridisegnano i viaggi di Costa Crociere che lo scorso 14 dicembre, a Barcellona, ha presentato le novità sul fronte investimenti e destinazioni per il 2026. Dal Mediterraneo al Giappone, passando per Caraibi e Nord Europa, le navi diventano spazi da abitare e non solo da attraversare. Perché, come ci dice l’ad Mario Zanetti, bisogna “trasformare ogni viaggio in un’esperienza memorabile”