Massive Attack, rimuovere loro musica da piattaforme Israele

I Massive Attack hanno chiesto all’etichetta discografica Universal Music Group di rimuovere la loro musica da tutte le piattaforme di streaming nel territorio di Israele. La band britannica ha aderito così all’iniziativa No Music for Genocide, che coinvolge anche altri 400 artisti inclusi Kneecap, Fontaines D.C., Amyl & The Sniffers e Primal Scream. “Nel 1991 in Sudafrica è finita la piaga della violenza dell’apartheid, indebolita alla lunga da boicottaggi pubblici, dalle proteste e dal rifiuto di collaborare da parte di artisti, musicisti e attori. Essere complici di quello Stato non era considerato accettabile”, ha scritto su Instagram il gruppo. “Nel 2025 lo stesso vale per lo Stato genocida di Israele. Da oggi esiste l’equivalente musicale della campagna Film Workers for Palestine (firmata da 4500 cineasti, attori, lavoratori del settore e istituzioni): si trova su No Music for Genocide e sostiene pienamente richieste del crescente movimento BDS [la campagna globale di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro Israele, ndr]. Facciamo appello a tutti i musicisti affinché trasformino la loro tristezza, la loro rabbia e i loro contributi artistici in un’azione coerente, ragionevole e vitale per porre fine all’indicibile inferno che, ora dopo ora, viene inflitto ai palestinesi”. I Massive Attack hanno anche annunciato di aver chiesto di rimuovere le loro canzoni da Spotify in tutto il mondo in segno di protesta contro gli investimenti nell’industria bellica, in particolare nei droni e nella tecnologia AI applicata agli aerei da combattimento, che sono stati fatti da Daniel Ek, il fondatore della piattaforma di streaming. “Il peso economico che da tempo grava sulle spalle degli artisti è ora aggravato da un peso morale ed etico, giacché i soldi dei fan e degli sforzi creativi dei musicisti finiscono per finanziare tecnologie letali e dispotiche. Ora basta, più che basta. Un altro modo è possibile”. La band, che raduna ogni mese quasi 8 milioni di ascoltatori, non è l’unica ad aver promosso tale iniziativa. Molti altri musicisti, compreso il cantautore italiano Auroro Borealo, hanno scelto di togliere la propria musica.