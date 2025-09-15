Emmy 2025, Javier Bardem con la kefiah. VIDEO

L'attore, tra i promotori di Film Workers for Palestine, ha ribadito il suo sostegno al popolo palestinese, e la sua intenzione a non lavorare più con chi si rende complice - con le parole ma anche con il silenzio - del genocidio in atto

Javier Bardem ha sfilato sul red carpet degli Emmy Awards 2025 indossando una kefiah, e dichiarando il suo sostegno a Film Workers for Palestine. In un'intervista a Variety, l'attore ha dichiarato di "non poter lavorare con qualcuno che giustifica o sostiene il genocidio".

Le parole di Javier Bardem su Gaza

"Sono qui oggi a denunciare il genocidio a Gaza", ha detto Javier Bardem dal red carpet degli Emmy Awards 2025. "Parlo dell'IAGS, l'Associazione Internazionale degli Studiosi del Genocidio, che studia a fondo il genocidio e lo ha dichiarato tale. Ecco perché chiediamo un blocco commerciale e diplomatico e anche sanzioni contro Israele per fermare il genocidio. Palestina libera".

Nella settimana precedente gli Emmy, 3.900 personalità del settore - tra cui Bardem, per l'appunto - hanno firmato l'appello di Film Workers for Palestine, mettendo nero su bianco la loro volontà di non collaborare più con istituzioni e società cinematografiche israeliane "coinvolte nel genocidio e nell'apartheid contro il popolo palestinese". Tra gli esempi di complicità vengono citati "l'insabbiamento o la giustificazione del genocidio e dell'apartheid, e/o la collaborazione con il governo responsabile di tali atti".