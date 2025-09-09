Gaza, oltre 1300 artisti invitano a non collaborare con cinema Israele

La nuova iniziativa di boicottaggio culturale pubblicata dal gruppo Film Workers for Palestine contrasta le istituzioni considerate complici "nell’insabbiamento”, nella “giustificazione del genocidio e dell’apartheid” o nella “collaborazione con il governo che li commette". Tuttavia, secondo la Israeli Producers Association, i firmatari avrebbero preso di mira "le persone sbagliate"

Centinaia di figure del mondo del cinema hanno firmato un impegno, pubblicato dal gruppo Film Workers for Palestine, a non collaborare con le istituzioni cinematografiche israeliane che, come si legge, sarebbero “coinvolte nel genocidio e nell’apartheid contro il popolo palestinese”. Come riporta in esclusiva The Guardian, il documento spiega che “come registi, attori, lavoratori dell’industria cinematografica, e istituzioni, riconosciamo il potere del cinema di plasmare le percezioni. In questo urgente momento di crisi, in cui molti dei nostri governi stanno rendendo possibile la carneficina a Gaza, dobbiamo fare tutto il possibile per affrontare la complicità in questo orrore incessante”. Tra gli oltre 1300 firmatari compaiono registi come Yorgos Lanthimos e Ava DuVernay, attori come Olivia Colman, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Ayo Edebiri, Riz Ahmed, Josh O’Connor, Cynthia Nixon, Susan Sarandon e Ken Loach. L’impegno richiede di non proiettare film, di apparire o di collaborare con istituzioni come festival, cinema, emittenti televisive e società di produzione considerati complici nell’“insabbiamento”, nella “giustificazione del genocidio e dell’apartheid” o nella “collaborazione con il governo che li commette”. Inoltre, “rispondiamo all’appello dei registi palestinesi, che hanno esortato l’industria cinematografica internazionale a rifiutare il silenzio, il razzismo e la disumanizzazione, nonché a “fare tutto ciò che è umanamente possibile” per porre fine alla complicità nella loro oppressione”.

ISPIRAZIONE DAL BOICOTTAGGIO CULTURALE CONTRO L'APARTHEID IN SUDAFRICA L'impegno trae ispirazione dall'iniziativa di boicottaggio culturale Filmmakers United Against Apartheid, nata nel 1987 da registi come Martin Scorsese che avevano rifiutato di proiettare i loro film nel Sudafrica dell'apartheid. Per l'iniziativa di Film Workers for Palestine, invece, lo sceneggiatore e firmatario David Farr ha dichiarato: "Come discendente di sopravvissuti all'Olocausto, sono angosciato e infuriato per le azioni dello Stato israeliano, che per decenni ha imposto un sistema di apartheid al popolo palestinese, di cui ha preso possesso della terra, e che ora sta perpetuando il genocidio e la pulizia etnica a Gaza. In questo contesto non posso sostenere che il mio lavoro venga pubblicato o rappresentato in Israele. Il boicottaggio culturale è stato significativo in Sudafrica. Sarà significativo anche questa volta e, a mio avviso, dovrebbe essere sostenuto da tutti gli artisti consapevoli". Nella sezione "Frequently Asked Questions" dell'iniziativa, si legge inoltre che "la stragrande maggioranza delle società di produzione e distribuzione cinematografica israeliane, degli agenti di vendita, dei cinema e di altre istituzioni cinematografiche non hanno mai sostenuto i diritti pienamente riconosciuti a livello internazionale del popolo palestinese". In ogni caso, l'impegno non mira a impedire ai lavoratori dell'industria cinematografica di collaborare con i cittadini israeliani. "L'appello è rivolto ai professionisti del cinema affinché si rifiutino di collaborare con istituzioni israeliane complici delle violazioni dei diritti umani commesse da Israele contro il popolo palestinese. Questo rifiuto prende di mira la complicità internazionale, non l'identità".