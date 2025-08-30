Corteo Pro Pal a Venezia, migliaia di manifestanti per Gaza. FOTO

Corteo Pro Pal a Venezia, migliaia di manifestanti per Gaza: sicurezza rafforzata. FOTO
In corso la manifestazione per la Palestina. Attivisti, artisti e cittadini diretti al Palazzo del Cinema, dove è attualmente in corso la Mostra. Gli organizzatori: "Siamo oltre 5mila"
- In corso il corteo pro Palestina a Venezia: la manifestazione assume un significato particolare, considerando la concomitante presenza della Mostra del Cinema. "Siamo oltre 5mila", hanno scandito dal microfono gli organizzatori all'avvio
- L'iniziativa è stata promossa dai centri sociali veneziani e veneti e ha visto un'ampia adesione da parte del mondo associativo e culturale: associazioni cattoliche, sindacati, collettivi studenteschi, Anpi, fino a Venice4Palestine, rete che riunisce artisti, tecnici e lavoratori dello spettacolo
- Il percorso va dal piazzale Santa Maria Elisabetta verso il Palazzo del Cinema, attraversando il Gran Viale che percorre l'isola. Organizzata anche una motonave da Centro Vega, a Marghera: una sorta di "corteo acqueo" attraverso le acque della Laguna. Il tragitto è circolare: tocca le aree del festival, per poi ritornare al punto di partenza
- Diversi gli slogan e i cori del corteo: in testa presenti alcuni organizzatori che scandiscono slogan per la "Palestina libera" e gridano al genocidio in corso
- Un manifestante aveva un cartello antisemita con scritto "liberiamoci dalla tirannia ebraica": la persona è stata allontanata e il cartello stracciato
- Il dispositivo di sicurezza già attivato per la mostra del Lido è stato rafforzato in maniera "adeguata all'evento", come ha deciso il Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Venezia Darco Pellos
- In campo anche le forze dell’ordine, con un presidio capillare lungo tutto il percorso, affiancate dalla polizia locale. Il dispositivo è simile a quelli utilizzati in occasione di eventi di grande portata, con l'obiettivo di garantire il diritto di manifestare e, al contempo, assicurare il regolare svolgimento del Festival del Cinema
- Tra le personalità illustri che partecipano al corteo ci sono Michele Rech, in arte Zerocalcare, gli attori Roberto Zibetti, Tecla Insolia e Donatella Finocchiaro
- Presenti al Lido alcuni rappresentanti della Global Sumud Flottilla, le cui imbarcazioni - con a bordo anche volti noti come Greta Thunberg e Susan Sarandon - salperanno domani da diversi porti europei - da Francia, Spagna e, in Italia, Genova - alla volta della costa della Striscia di Gaza per tentare di forzare il blocco navale e portare alla popolazione palestinese beni di prima necessità
- La Mostra del Cinema si è aperta nel segno delle polemiche: la piattaforma Venice 4 Palestine chiedeva che la Biennale prendesse posizione su Gaza — con le firme di 1500 registi e attori — ma invitava anche a escludere gli artisti definiti filoisraeliani come Gal Gadot e Gerard Butler