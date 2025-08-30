Corteo Pro Pal a Venezia, migliaia di manifestanti per Gaza. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Il corteo in favore di Gaza promosso dai centri sociali del Nordest assieme al circolo Anpi '7Martiri' nel piazzale di Santa Maria Elisabetta, al Lido di Venezia, in occasione della Mostra del cinema, 30 agosto 2025 ANSA/ Andrea Merola -- The procession in favor of Gaza promoted by the social centers of the North-East together with the Anpi '7Martiri' club in the square of Santa Maria Elisabetta, at the Lido of Venice, on the occasion of the Film Festival, 30 August 2025 ANSA/Andrea Merola

Corteo Pro Pal a Venezia, migliaia di manifestanti per Gaza: sicurezza rafforzata. FOTO

In corso la manifestazione per la Palestina. Attivisti, artisti e cittadini diretti al Palazzo del Cinema, dove è attualmente in corso la Mostra. Gli organizzatori: "Siamo oltre 5mila"

    Auto sui pedoni ad Ardea: un morto e un ferito

    Cronaca

    Il responsabile si è fermato a prestare soccorso. Una delle due vittime è deceduta sul...

    Ultraleggero precipita nel Vercellese: morti padre e figlia 18enne

    Cronaca

    Il velivolo è caduto nelle campagne tra i comuni di Lamporo e Livorno Ferraris. Il secondo corpo,...

    Siti sessisti, garante della privacy: "Segnalateci i casi"

    Cronaca

    "Possiamo muoverci sia d'ufficio, come avevamo fatto avviando una prima istruttoria su Mia Moglie...