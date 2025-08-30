Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Mostra del Cinema di Venezia, è il giorno di "Frankenstein" di Guillermo Del Toro. DIRETTA
Al Lido, oggi riflettori puntati su "Frankenstein" di Guillermo Del Toro, attesissimo in concorso. In gara anche "Sotto le nuvole" di Gianfranco Rosi, mentre fuori concorso arrivano la favola nera sull’identità, raccontata con toni comici, "The Last Viking" e l’horror italiano "La valle dei sorrisi" di Paolo Strippoli, con Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano
in evidenza
Alla Mostra del Cinema di Venezia la giornata di oggi, 30 agosto 2025, si apre all’insegna dell’attesa per il film Frankenstein di Guillermo Del Toro, titolo di punta del concorso e tra i più discussi della vigilia, che promette di rileggere in chiave visionaria il mito gotico reso immortale dal romanzo di Mary Shelley.
Sempre in concorso, debutta anche Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, nuovo tassello nella ricerca del regista sul rapporto tra immagini e realtà che delinea ritratti di vite tra il Golfo di Napoli e il Vesuvio.
Fuori concorso spazio alla favola nera sull’identità, raccontata con toni comici, The Last Viking del regista danese Anders Thomas Jensen, con Nikolaj Lie Kaas e Mads Mikkelsen nel cast.
L’Italia porta sul Lido il film horror La valle dei sorrisidi Paolo Strippoli, interpretato da Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano, una pellicola presentata fuori concorso che mescola tensione drammatica, orrore, thriller e atmosfere intimiste.
Un programma fitto che conferma la varietà di voci e generi della 82ª edizione. Segui qui con noi ogni momento della giornata di oggi della kermesse veneziana.
Aspettando i red carpet di stasera, ecco il glamour di ieri
Nella giornata di ieri, segnata dal debutto del nuovo film di Luca Guadagnino, i riflettori si sono accesi anche sui protagonisti dei titoli in Concorso, A pied d’oeuvre e No Other Choice. La divina Julia Roberts ha inaugurato il tappeto rosso con il suo primo abito da sera della nuova era Versace, ma a catalizzare l’attenzione è Chloë Sevigny, sofisticata in un pezzo d’archivio firmato Saint Laurent.
Guardate nella gallery qui sotto tutti gli outfit delle star che ieri sera hanno illuminato di charme il Lido, aspettando di goderci l'eleganza e la sensualità che sicuramente saranno le "prime donne" di questa sera.
Mostra Cinema Venezia 2025, i look sul red carpet della terza serataVai al contenuto
Paolo Strippoli firma l’horror italiano
Oggi verrà presentato fuori concorso La valle dei sorrisidi Paolo Strippoli, horror dai toni drammatici e thriller, con Michele Riondino e Romana Maggiora Vergano. Un viaggio inquietante tra orrore e intimità.
The Last Viking sbarca al Lido
Fuori concorso, spazio a The Last Viking del danese Anders Thomas Jensen. Con Nikolaj Lie Kaas e Mads Mikkelsen, il film porta sullo schermo una pellicola che mescola storia della Danimarca, favola nera e comicità. "Den sidste viking è una favola nera sull’identità, raccontata con toni comici", spiega il regista Anders Thomas Jensen. "Il film esplora il potere dello sguardo altrui nel plasmare la nostra identità, coltivando la speranza, nonostante le difficoltà, di riuscire a scoprire noi stessi. Al centro di tutto c’è l’essere chi si vuole essere davvero. Il film dimostra che le persone non sono mai una sola cosa e incoraggia una prospettiva più olistica, intrinsecamente meno critica e più comprensiva. Se sappiamo di non essere una cosa sola, non ci offenderemo facilmente né prenderemo le cose troppo sul serio".
Rosi e le vite sotto il Vesuvio
Sempre in concorso, oggi debutta Sotto le nuvoledi Gianfranco Rosi. Il film intreccia ritratti di partenopei, turisti e lavoratori marittimi stranieri, in un affresco sospeso tra il Golfo di Napoli e il Vesuvio.
Guillermo Del Toro reinventa il mito gotico di Frankenstein
In concorso, arriva oggi Frankenstein di Guillermo Del Toro, il film più atteso della giornata. Il regista premio Oscar rilegge in chiave visionaria il capolavoro gotico di Mary Shelley, promettendo suggestioni dark e spettacolari.