Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

Nella giornata di ieri, segnata dal debutto del nuovo film di Luca Guadagnino, i riflettori si sono accesi anche sui protagonisti dei titoli in Concorso, A pied d’oeuvre e No Other Choice. La divina Julia Roberts ha inaugurato il tappeto rosso con il suo primo abito da sera della nuova era Versace, ma a catalizzare l’attenzione è Chloë Sevigny, sofisticata in un pezzo d’archivio firmato Saint Laurent.

Guardate nella gallery qui sotto tutti gli outfit delle star che ieri sera hanno illuminato di charme il Lido, aspettando di goderci l'eleganza e la sensualità che sicuramente saranno le "prime donne" di questa sera.