Karla Sofia Gascón chiede scusa per i suoi vecchi tweet

L'attrice protagonista di Emilia Pérez ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui spiega il suo stato d'animo per la recente polemica generata dalle sue esternazioni passate. E si difende: "Hanno macchiato la mia esistenza con bugie e cose tirate fuori dal contesto"

Karla Sofia Gascón continua a patire le conseguenze di quelle dichiarazioni controverse pubblicate qualche anno fa su Twitter e oggi al centro di uno scandalo che rischia di costarle le chance di vincere il suo primo Oscar. L’attrice di Emilia Pérez, candidata agli Academy Award per la sua interpretazione, fa ammenda sui suoi social, e dopo aver cancellato l’account X affida a Instagram un lungo post di scuse accompagnato dalla statua di un fiore di loto e dalla frase “Come succede a Emilia Pérez, tutti noi possiamo fare meglio. Anche io”.

Le scuse "La prima cosa che vorrei fare è rivolgere le mie più sincere scuse a tutti quelli che si sono sentiti male per il modo in cui mi sono espressa in qualunque tappa della mia vita – scrive l’attrice -. Ho tanto da imparare in questo mondo, i modi sono il mio difetto principale. La vita mi ha insegnato qualcosa che non ho mai voluto imparare: mi è chiaro che per quanto il tuo messaggio sia uno, se non utilizzi le parole corrette si trasforma in un altro”. Approfondimento Emilia Pérez, cosa sapere sul film con 13 nomination agli Oscar

I tweet emersi dal suo passato L’attrice fa riferimento ai tweet in cui in passato sembrava scagliarsi contro l’islam, George Floyd, la diversità a l’inclusione agli Oscar. “Sono passata dal vivere una vita normale a una vita ai più alti livelli della mia professione in soli sei mesi, ora la mia responsabilità è molto grande perché la mia voce non appartiene solo a me ma a molte persone che si sentono rappresentate e che in me nutrono speranze. Mi sono rivolta al buddismo Nichiren per migliorare la mia vita e quella delle persone che mi circondano, credo che questo sia successo. Non posso riparare ciò che ho fatto nel passato, posso solo dire che oggi non sono la stessa persona che ero 10 o 20 anni fa, che pur non avendo mai commesso un crimine non era certo perfetta, e che nemmeno lo sono ora. Solo voglio imparare e essere una persona migliore ogni giorno”.

"Loro hanno già vinto" Poi un attacco a chi in questi giorni l’ha accusata: “Riconosco tra le lacrime che hanno già vinto, sono riusciti nel loro obiettivo, macchiare la mia esistenza con bugie e cose tirate fuori dal contesto. Chiunque mi conosca sa che non sono razzista (si sorprenderanno quando scopriranno che una delle persone più importante e a cui voglio più bene nella mia vita attuale è musulmana) né nessuna delle cose per cui sono stata giudicata e condannata senza giudizio e senza la possibilità di spiegare le mie vere intenzioni; ho sempre lottato per una società più giusta e per un mondo di libertà, pace e amore. Non appoggerò mai le guerre, l’estremismo religioso o l’oppressione delle etnie e dei popoli. Hanno costruito post per far sembrare che insultassi le mie stesse compagne, cose che ho scritto per glorificare le hanno trasformate in critiche, battute interpretate come se fossero realtà, parole che senza il contesto sembrano solo d’odio. Tutto perché non vinca nulla e affondi. Mia madre mi ha detto ieri qualcosa di bello: mi importa ben poco che tu non vinca nulla, voglio solo che tu stia bene e non ti rechino danno. Mamma, la vita mi ha messo qui per mandare un messaggio di speranza e amore in questo mondo, lo farò”. Approfondimento Chi è Karla Sofía Gascón, prima transgender candidata all'Oscar

Le lacrime in diretta Qualche ora dopo l’attrice ha anche condiviso uno screenshot di una sua ospitata televisiva dove la si vede in lacrime rispondere alle domande di un giornalista sulla vicenda. Gran parte dei suoi follower le manifestano solidarietà e affetto. Basterà a risollevare la sua figura pubblica?