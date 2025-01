Emilia Pérez, cosa sapere sul film con 13 nomination agli Oscar

Emilia Pérez ha ricevuto il Premio della Giuria a Cannes. Il Festival francese ha assegnato anche un riconoscimento alla colonna sonora del film e uno alle sue tre interpreti principali, premiate insieme per la loro performance.

Ai Golden Globes 2025 Emilia Pérez è partito da grande favorito con ben 10 nomination, portando a casa 4 premi: Miglior film commedia o musicale, Miglior Film straniero, Miglior attrice non protagonista (Zoe Saldana) e Miglior canzone originale ("El Mal"), categoria dove il film era candidato anche col brano "Mi Camino".

Il lungometraggio parte favorito anche agli Oscar dove concorrerà per ben 13 premi.

Il film si è aggiudicato una nomination come Miglior film e Miglior film internazionale. L'autore Jacques Audiard (noto a Cannes per le sue opere precedenti, Il Profeta e il Film Palma d'Oro Dheepan - Una nuova vita) è candidato per la regia e per la sceneggiatura non originale.

Il film è presente in nomination nelle categorie: Miglior fotografia, Miglior montaggio, Miglior sonoro, Miglior trucco e acconciatura.

Per la parte musicale, le nomination sono per la Miglior colonna sonora originale e le singole Migliori canzoni "El Mal" e "Mi Camino".

Infine, prestigiosissime, le nomination per Karla Sofía Gascón e Zoe Saldana, la prima tra le Migliori attrici (nonché prima persona transgender ad essere candidata al premio Oscar), la seconda come Migliore attrice non protagonista.