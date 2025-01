5/10 Lucky Red via Webphoto

In Emilia Pérez, l'attrice esordisce come il temutissimo boss del cartello della droga, Manitas Del Monte, che decide di mettere in scena la propria morte per sottoporsi a un intervento di chirurgia per cambiare sesso e identità ricominciando a vivere sotto il nome di Emilia Pérez. In questa avventura la protagonista si fa aiutare da Rita (l'attrice Zoe Saldana), praticante insoddisfatta in uno studio legale di Città del Messico