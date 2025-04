Milano Design Week 2025, gli eventi per gli appassionati di moda

In occasione della Design Week Missoni apre la prima boutique dedicata alla linea home in via Solferino 9, regno deli pattern e delle trame che hanno reso iconico il brand.

Da scoprire anche Terrazza Rinascente, customizzata per tutta la Design Week e il Principe Bar dell'hotel Principe di Savoia (dal 2 aprile).



Da Etro, presso la boutique Etro Home di Via Pontaccio 17, dall'8 al 13 aprile, "5 THREADS, 40 YEARS", la mostra dedicata ai quarant'anni del tessuto "Arnica", icona del brand, trasformato in oggetti e creazioni senza tempo.



Antonio Marras apre al Fuorisalone con NonostanteMarras, dal 7 al 13 aprile, in Via Cola di Rienzo 8, uno spazio oltre lo shopping, un'esperienza sensoriale immersiva a tema "Chi ama", tra arte, moda, design (vedi la capsule Marras + Nodo Italia) e gastronomia.

In Via Montenapoleone 6/A, aperto fino all'apertura del Flagship store permanente in Via Montenapoleone 22, Marras ha inaugurato lo spazio temporaneo Ephemeral, un’esperienza artistica ed emozionale nel mondo del designer di Alghero, 300 metri quadrati che ospitano le collezioni donna, uomo, accessori, fragranze e pezzi unici dedicati.