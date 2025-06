Stick, la serie tv dove Owen Wilson è un ex campione di golf

Introduzione

Apple TV+ lancia Stick, la nuova serie televisiva di genere commedia sportiva con protagonista Owen Wilson, che qui si cala nei panni di un ex campione di golf.



Il 4 giugno 2025 ha segnato il debutto ufficiale su Apple TV+ di Stick, show americano che mescola due filoni narrativi, quello comedy e quello sportivo. La serie è creata da Jason Keller, e a dare volto al protagonista è Owen Wilson, che interpreta un ex professionista del golf ormai decaduto. Stick, sviluppata negli Stati Uniti e girata in lingua inglese, si compone attualmente di una sola stagione.





Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla nuova serie tv Stick, disponibile su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.