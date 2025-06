Kiss Kiss Way a Torino il 15 giugno, cantanti e biglietti

Dopo il successo esplosivo di Napoli, con le sue oltre 40mila presenze, il Kiss Kiss Way 2025 arriva a Torino il 14 e 15 giugno. Tra musica live, giochi, ospiti d’eccezione e dirette radio, il cuore dell'evento sarà il Villaggio Kiss Kiss, allestito per ospitare speaker, ospiti, corner fotografici e spazi digitali dedicati alla community. Sarà proprio tra il pubblico, che le trasmissioni radiofoniche prenderanno vita, andando a coinvolgere attivamente gli ascoltatori e ad intrattenere il pubblico presente, con giochi a premi, attività con i partner ufficiali e postazioni interattive. Tra questi, il Mega Gioco Interattivo, un tabellone a grandezza reale in cui sarà possibile sfidarsi da soli o in squadra per vincere premi esclusivi. Anche se, il momento più atteso, è senza dubbio il concerto gratuito del 15 giugno.