Gaia in concerto, annunciate le date del tour estivo

Continua il momento magico di Gaia. Volata al primo posto della classifica Earone con Chiamo Io Chiami Tu, presentata sul palco del 75° Festival di Sanremo, canzone più trasmessa dalle radio italiane, Gaia ha annunciato le prime date del tour estivo (prodotto da Vivo Concerti e distribuito in collaborazione con Color Sound) che seguirà il concerto-evento del 7 maggio al Fabrique di Milano. rosa dei venti 13 tracce, 12 inediti più il brano sanremese è il primo progetto interamente in italiano della cantautrice italo-brasiliana, il disco apre al suo diario personale e, tra pezzi più intimi e canzoni più energiche, traccia un percorso alla ricerca della bussola interiore. Tutti i biglietti, compresi quelli per il concerto-evento di Milano sono già disponibili on-line mentre in tutti i punti vendita autorizzati saranno acquistabili dalle ore 11 di sabato 12 aprile.