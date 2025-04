Conclave e I due papi, record di visualizzazioni anche negli Usa

Dal momento in cui si è diffusa nel mondo la notizia della scomparsa del Pontefice, è salita nel pubblico la curiosità per le pellicole legate alla sua figura o ambientate nel Vaticano. Negli States i dati raccolti da Luminate descrivono un boom di visualizzazioni

Dalle prime ore di lunedì 21 aprile, da quando si è diffusa la notizia della morte di Papa Bergoglio (LO SPECIALE), in tutto il mondo sono salite le ricerche sul Pontefice appena scomparso e non ci è voluto molto perché il pubblico globale puntasse l'attenzione anche sul mondo dell'audiovisivo, più specificamente su quei titoli più o meno recenti importanti per approfondire la conoscenza di una figura che ha segnato la storia della religione e non solo.

Negli Stati Uniti dal 21 aprile due film hanno fatto registrare numeri da record: si tratta di I due papi, pellicola del 2019 e del più recente Conclave, titolo che si è distinto agli Oscar 2025 e nella stagione dei premi che si è conclusa da poco.

Conclave, visualizzazioni da record per il film (a maggio su Sky Cinema) Conclave, il lungometraggio di Edward Berger giunto in sala a dicembre del 2024, che è stato già uno dei titoli più discussi della passata stagione per effetto dei molti giudizi positivi di critica e pubblico e dei tanti riconoscimenti vinti nei mesi scorsi, è balzato in cima alla lista dei film da vedere in questi giorni di lutto per la morte di Papa Bergoglio che saranno seguiti dal Conclave per eleggere il nuovo Papa.

La pellicola, un thriller basato sull'omonimo romanzo di Robert Harris, descrive le dinamiche e i retroscena dell'elezione di un nuovo capo della Chiesa.

Il film con Ralph Fiennes e Isabella Rossellini (tutti e due candidati al premio Oscar per le loro interpretazioni) solo negli Stati Uniti ha visto un incremento delle visualizzazioni, nelle ventiquattro ore dall'annuncio della morte di Papa Francesco, del 283%. I minuti visti in streaming e on demand del film sono saliti da 1,8 milioni il 20 aprile a 6,9 milioni il 21 aprile.

Negli Usa Conclave è stato inserito da qualche tempo nel catalogo dello streamer Prime Video e molte altre piattaforme lo distribuiscono on demand.

In Italia il film uscirà su Sky Cinema e Now a partire dal 5 maggio. Per ora è disponibile per il noleggio su Sky Primafila. Sempre a noleggio, previo pagamento di una cifra prestabilita, è disponibile anche su altre piattaforme. Leggi anche Film su Bergoglio e sul papato da Chiamatemi Francesco a Conclave

Conclave, uno dei film più rilevanti della stagione L'attenzione sul film Conclave si è innalzata da gennaio a marzo, mesi nei quali sono concentrate le principali cerimonie di consegna dei premi a Hollywood, un trimestre caratterizzato anche dalla malattia del Papa, ricoverato a lungo al Gemelli di Roma prima del rientro a Santa Marta, dove ha speso i suoi ultimi giorni.

Il cast di Conclave ha rivolto pensieri a Papa Francesco sui palchi dove ha ritirato i premi per la pellicola che, alla fine della stagione, ha vinto un Oscar, un Golden Globe e quattro premi BAFTA, tra gli altri. Isabella Rossellini, in particolare, ha fatto pubblicamente gli auguri al Papa per la sua guarigione quando ha ritirato il SAG Award attribuito all'intero cast del film.

Oggi la pellicola sceneggiata dal premio Oscar Peter Straughan è di grande rilevanza perché, pur nella finzione cinematografica, descrive con una certa accuratezza le dinamiche del Coclave, evento mistico e misterioso, già molto atteso in tutto il mondo.