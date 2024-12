7/11 ©IPA/Fotogramma

Lucian Msamati recita nel ruolo di Joshua Cardinale Adeyemi, un popolare candidato nigeriano con opinioni sociali conservatrici. Lucian Gabriel Wiina Msamati è un attore britannico, di origine tanzaniana. Attore molto attivo nel teatro, è noto in televisione per i ruoli di JLB Matekoni in The No. 1 Ladies' Detective Agency e del pirata Salladhor Saan nella serie HBO Il Trono di Spade