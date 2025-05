David di Donatello 2025, i candidati al Quirinale da Mattarella. FOTO

2/21 ©Getty

Ecco Tecla Insolia, l’attrice che si distingue ai David di Donatello con una doppia candidatura che conferma il suo talento emergente. È nominata come Miglior attrice protagonista per L’arte della gioia (serie Sky Original di Valeria Golino disponibile su Sky e NOW, uscita in sala con Vision Distribution in due parti la scorsa estate) e come Miglior attrice non protagonista per Familia, film in cui, pur con un ruolo minore, ha lasciato un’impronta forte e credibile



