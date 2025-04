L'Arte della Gioia a Londra, Valeria Golino e il cast al Ciné Lumière

Valeria Golino e il cast della serie incontrano il pubblico a Londra

Valeria Golino, Nicolangelo Gelormini e le protagoniste de L'Arte della Gioia sono state accolte dal pubblico del Ciné Lumière di South Kensington, nel cuore della City, per una speciale anteprima della serie che in Italia è arrivata in tv in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now dallo scorso 28 febbraio divisa in sei puntate trasmesse fino a metà marzo.

L'Arte della Gioia, che aveva debuttato al Festival di Cannes 2024 - dove era stata presentata in anteprima mondiale prima dell'uscita nelle sale nazionali, in due parti, tra maggio e giugno 2024 - prosegue la sua marcia inarrestabile, alla conquista del pubblico internazionale.

A Londra, nel contesto della proiezione, al Ciné Lumière è stato organizzato un Q&A, uno spazio per le domande e il dialogo col pubblico, moderato da Adrian Wootton, a capo di Film London & British Film Commission.

A Londra all'incontro con Golino e le sue attrici c'erano anche la produttrice Viola Prestieri e l'ambasciatrice francese a Londra Hélène Duchène.