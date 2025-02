L'arte della Gioia, quello che c'è da sapere sulla serie Sky Original

MODESTA - Tecla Insolia

La piccola Modesta è una bambina dalla vivacità esplosiva e dalla curiosità sfacciata.

Cresce in fretta nel convento, bramosa com’è di cultura e di attenzioni. Nella prima giovinezza la sua bellezza semplice si cristallizza in folti capelli scuri e occhi brillanti e magnetici. La sua personalità avventurosa e spregiudicata sfugge a qualsiasi convenzione e a facili definizioni, talvolta stimata, talvolta temuta da chi le sta vicino. Pur portando sempre dentro di sé il ricordo delle persone e delle difficoltà incontrate sul suo cammino, Modesta resta proiettata verso il futuro, verso una felicità materiale e immateriale che ricerca nei sensi e nei rapporti umani.

MADRE LEONORA - Jasmine Trinca

Leonora, Madre Superiora del convento e discendente di una famiglia nobiliare, è una giovane donna dai tratti angelici ma dal carattere mite e difficilmente decifrabile per l’autorità indiscussa e il carisma che esercita sulle sue sottoposte e su Modesta. Leonora è attratta dalla vivacità intellettuale di Modesta, un’attrazione che tradisce sentimenti in realtà ben più profondi, ma anche intimorita dal suo animo ribelle. Leonora favorisce Modesta con attenzioni e la promessa di un futuro migliore, ma la sua ipocrisia verrà poi smascherata dalla novizia. Leonora ha rinunciato a molto nella sua vita, e si aspetta che Modesta faccia altrettanto.

GAIA - Valeria Bruni Tedeschi

La Principessa Gaia, una donna di mezza età dagli occhi di ghiaccio, i capelli biondi, quasi bianchi, raccolti, è l’ultima reggente della piccola famiglia nobiliare dei Brandiforti. Di carattere autoritario e modi caustici, dopo la perdita dei suoi cari e l’allontanamento di Leonora, di cui nasconde molti segreti, Gaia si trascina in una vita solitaria di letture e pochi impegni e formalità, delegando il più ai sottoposti. Come Leonora, Gaia intuisce subito che la vivacità di Modesta è una risorsa per la villa e un utile bastone per la sua vecchiaia. Ma la vista della tiranna non oltrepassa i confini dei suoi alloggi, lasciandosi sfuggire le manovre dell’ultima arrivata.

BEATRICE - Alma Noce

Dai più intimi chiamata Cavallina per l’andatura leggermente claudicante, Beatrice è la figlia più piccola della Principessa Brandiforti. Si distingue per i capelli biondi e la carnagione bianca, che la fanno apparire quasi come una creatura lunare. Come per Leonora, le sue origini sono inquinate da segreti sgraditi agli occhi della nobiltà. Eternamente capricciosa, Cavallina incarna l’animo gentile ma ingenuo della famiglia, ignorante del mondo esterno e delle avversità che toccano i meno fortunati. Cavallina instaura un rapporto di amicizia e amore con Modesta, che si basa sul rispetto reciproco e sulla sensualità, ma ha anche bisogno della sua guida per crescere come donna.

CARMINE - Guido Caprino

Carmine è il fidato gabellotto dei Brandiforti. La sua apparenza e i modi ruvidi spesso intimoriscono, ma possono anche esercitare un carisma di cui lui è consapevole. Carmine esegue indisturbato gli ordini della Principessa fin quando l’arrivo di Modesta non mette in crisi la sua indipendenza. È difficile per Carmine ammettere che una giovane ragazza possa invadere il suo territorio e condividerne le responsabilità. Questa competizione tra i due accenderà una passione che si consumerà in fretta ma destinata a lasciare un’impronta indelebile in entrambi.