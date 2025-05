Estate 2025, 24 festival musicali da non perdere in Italia

Sull’isola del vento torna The Island, ora ribattezzato The Island Fuze Tea, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di elettronica e natura. L’edizione precedente ha registrato il tutto esaurito, segno di un format che funziona: grandi nomi della scena internazionale, tra cui Seth Troxler, Gerd Janson, Tiga e Dardust, per una fusione perfetta tra musica e paesaggio. Accanto ai live e ai dj set, il pubblico può vivere l’isola in maniera attiva e immersiva, con attività come gite in mongolfiera, escursioni in kayak o tour in bici alla scoperta della costa e dei crateri.