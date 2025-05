Concerto Radio Italia Live, pagelle ai cantanti che si stanno esibendo

"Nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi"...sarà anche una gran bella verità ma Lucio quello che farà da grande lo sa già oggi che è un giovane uomo. Questo 2025 gli ha cambiato la vita, da artista iconico è diventato una icona d'artista. Ha aperto il concertone senza alcun tentennamento. Sa come diffondere emozioni, forse non sarà mai un vero duro ma per lui non esistono "situazioni complicate"