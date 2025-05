Nastri d'Argento Grandi Serie 2025, tutti i vincitori

Introduzione

Le serie televisive, le miniserie e i film per la televisione sono protagonisti a Napoli sabato 31 maggio della quinta edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie, riconoscimenti che ogni anno il Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani assegna alle migliori produzioni italiane distribuite e apprezzate anche a livello internazionale.

A Napoli, a Villa Pignatelli, sono attesi i vincitori dei premi, in parte rivelati lo scorso 9 maggio, per la cerimonia di consegna che si terrà in serata.

Protagonisti i titoli Sky Original con premi per M - Il figlio del secolo, eletta serie dell'anno, L'arte della Gioia, che ha trionfato nella sua categoria, con riconoscimenti per gli attori, da Tecla Insolia a Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino e Alma Noce, a Hanno ucciso l’uomo ragno - La leggendaria storia degli 883, Dostoevskij e Piedone - Uno sbirro a Napoli.



Ecco l'elenco completo dei vincitori della stagione 2025 divisi per categoria