M – Il figlio del secolo, tutto sulla serie tv con Luca Marinelli

"Ben prima di accettare di dirigere M – Il Figlio del Secolo, prima ancora di sentirne parlare, c’è stato un momento in cui ero stato molto affascinato da quel periodo storico, sentivo come una connessione. Mio padre è nato nel 1906, quindi ha vissuto in prima persona quel periodo, e credo che la mia fascinazione per il periodo tra le due guerre e poi per la Seconda guerra mondiale derivi dalla mia voglia di capire meglio mio padre, di capire il mondo in cui lui ha vissuto", ha dichiarato Joe Wright, regista della serie. "Non credo che la serie necessariamente convincerà mai un fascista ad abbandonare il fascismo. Ma allo stesso tempo non volevo predicare ai convertiti, non volevo sfondare una porta già aperta. Quello che mi interessa di più è parlare alle persone che si trovano nel mezzo, agli indecisi o a coloro che non ci hanno pensato granché, e presentargli la storia, sperando di incoraggiarli a pensarci di più e a non lasciarsi sedurre dalla politica della paura".

Joe Wright ha studiato al St. Martin's College di Londra. Con i suoi nove lungometraggi usciti finora, il cineasta ha collezionato, tra candidature e vittorie, 35 BAFTA, 24 Academy Awards e 12 Golden Globe. Nel 2005 ha debuttato alla regia di Orgoglio & Pregiudizio con Keira Knightley, Matthew MacFadyen, Rosamund Pike e Donald Sutherland, con il quale ha vinto il Premio BAFTA come Miglior regista. Nel 2007 ha diretto Espiazione, adattamento del libro di Ian McEwan scritto da Christopher Hampton e interpretato da Knightley e James McAvoy, con il quale ha vinto un Oscar per la Migliore colonna sonora originale. Nel 2009 è uscito il film Il Solist con Robert Downey Jr. e Jamie Foxx, seguito nel 2011 da Hanna con protagoniste Cate Blanchett e Saoirse Ronan. Nel 2012, Wright ha presentatoAnna Karenina con Keira Knightley, Jude Law e Aaron Taylor-Johnson, che ha vinto un BAFTA e un Oscar per i migliori costumi. Poco dopo ha debuttato nel mondo del teatro. Nel 2015 ha collaborato con la Warner Bros per il lungometraggio Pan - Viaggio sull’Isola che non c’è con Hugh Jackman tra i protagonisti, una lettera d'amore agli scritti di JM Barrie che segue un giovane Peter mentre viaggia verso l'Isola che non c’è. Nel 2017 è uscito L’ora più buia con Kristin Scott Thomas, Lily James e Gary Oldman, che ha vinto l’Oscar come Miglior attore protagonista per la sua performance nei panni di Sir Winston Churchill. È arrivato invece nel 2021 su Netflix La donna alla finestra con Amy Adams, Julianne Moore e Gary Oldman. L'ultimo film di Wright è Cyrano, musical tratto dal "Cyrano de Bergerac" di Edmond Rostand, con protagonisti Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr. e Ben Mendelsohn.

M - IL FIGLIO DEL SECOLO, LA RECENSIONE