Deep Cover - Attori sotto copertura, tutto sul film con Orlando Bloom

Kat (Bryce Dallas Howard) è un'insegnante di recitazione ed attrice comica che non ha trovato la strada per il successo. Nel mezzo di una crisi professionale ed esistenziale, decide di accettare un incarico insolito da parte del Sergente Billing (Sean Bean) che le propone di infiltrarsi sotto mentite spoglie nella criminalità organizzata londinese.

Chi meglio di un attore può mentire sulla propria identità? Kat, che deve trovare dei complici per le operazioni di cui è incaricata, coinvolge due suoi allievi dei corsi di improvvisazione. Hugh (Nick Mohammed) e Marlon (Orlando Bloom) come partner di missioni sempre più complesse e pericolose.

"Se vuoi sopravvivere, improvvisa", si legge nel trailer. Per farlo, i tre devono entrare sempre di più nel personaggio che si sono costruiti.