Ischia Film Festival 2025, annunciati i film in concorso

Introduzione

Dal 28 giugno al 5 luglio, il Castello Aragonese di Ischia ospiterà la 23ª edizione di un festival che, anno dopo anno, si conferma un osservatorio sensibile sulle trasformazioni del mondo attraverso il linguaggio cinematografico: si tratta dell'Ischia Film Festival, giunto quest’anno alla sua edizione 2025, la numero 23.

Saranno sette i film d’autore in concorso, pellicole che serviranno a raccontare il mondo attraverso i luoghi. I sette lungometraggi in concorso compongono la selezione ufficiale, un mosaico internazionale che mette al centro paesaggi, identità, memorie e sperimentazioni.

Il cuore pulsante dell’Ischia Film Festival 2025 sarà ancora una volta il cinema d’autore, con una proposta che spazia nei generi e nei linguaggi, senza perdere mai di vista il valore dei luoghi come specchio delle emozioni umane. Così come dichiarato dal direttore artistico Michelangelo Messina, “da sempre selezioniamo opere capaci di toccare il cuore e, al contempo, di stimolare una riflessione sul significato delle storie che, oggi più che mai, meritano di essere raccontate”. Una riflessione che si arricchisce di una dimensione visiva profonda: “Il cinema che presenteremo al Castello Aragonese metterà in luce quanto sia fondamentale riconoscere nei luoghi il riflesso delle nostre emozioni”.

Con questo spirito, la selezione del concorso principale si presenta come una panoramica variegata, in cui i paesaggi diventano protagonisti tanto quanto i personaggi. Ogni titolo in gara, proveniente da contesti diversi, contribuisce a tessere una narrazione plurale e coerente, dove il tempo presente viene letto attraverso estetiche eterogenee ma accomunate da un’urgenza espressiva condivisa. Sono lungometraggi come geografie dell’urgenza: sette viaggi nella dignità. Le sette narrazioni lunghe in concorso agiscono come dispositivi di riattivazione dello sguardo. Raccontano esili – fisici, politici, ambientali –, tracciano itinerari di memoria e ridefiniscono il senso stesso di luogo. L’identità collettiva passa attraverso l’abbandono, l’esilio, la detenzione, il confine. In questo contesto, la ricerca estetica non è mai fine a sé stessa, ma strumento per restituire verità e complessità ai paesaggi umani e fisici raccontati.



Scopriamo di seguito tutti i sette film in concorso all’Ischia Film Festival 2025.