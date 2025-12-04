Five Nights at Freddy's 2, trama e cast dell'horror da oggi al cinema

L’idea di un secondo film per Five Nights at Freddy’s era stata anticipata da Scott Cawthon già nell’agosto 2018, quando dichiarò che un seguito, basato sugli eventi del secondo videogioco della serie, sarebbe stato possibile qualora il primo film avesse ottenuto successo. La conferma concreta è arrivata molti anni dopo: nel gennaio 2024 Josh Hutcherson ha rivelato lo sviluppo del sequel Five Nights at Freddy's 2, mentre Blumhouse Productions, casa produttrice di Jason Blum, ha ufficializzato il progetto tre mesi più tardi.

La produzione ha visto il ritorno di Jim Henson's Creature Shop per la realizzazione degli animatronici, mentre Matthew Lillard ha spiegato che la sceneggiatura ha tenuto conto dei feedback dei fan, con un aumento dell’azione e dei jump scare rispetto al primo film.

La sceneggiatura, scritta da Scott Cawthon dopo la collaborazione nella prima pellicola con Seth Cuddleback ed Emma Tammi, ha richiesto soltanto quattro o cinque bozze, molto meno rispetto alle quattordici necessarie per il film originale. Tammi ha dichiarato di voler creare un film speciale e inaspettato, pieno di riferimenti per gli appassionati, ma allo stesso tempo accessibile anche a un pubblico più casual.