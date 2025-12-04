Five Nights at Freddy's 2, trama e cast dell'horror da oggi al cinema

Introduzione
Il mondo dell’horror videoludico e cinematografico si prepara a un nuovo, inquietante capitolo. Five Nights at Freddy's 2, il film statunitense di genere soprannaturale, esce al cinema in Italia da oggi (giovedì 4 dicembre 2025), tornando a portare sul grande schermo l’universo creato da Scott Cawthon.
Questa nuova pellicola rappresenta il sequel diretto dell’adattamento cinematografico del 2023 e continua a esplorare il misterioso e terrificante mondo dei ristoranti Freddy Fazbear e dei loro animatronici maledetti.
Diretto da Emma Tammi e scritto dallo stesso Cawthon, il film promette di approfondire le origini di Freddy Fazbear’s Pizza, seguendo la storia di Abby Schmidt, interpretata da Piper Rubio, mentre riprende contatti con gli animatronici che hanno segnato la sua vita.
Scopriamo di seguito tutto ciò che bisogna sapere del ritorno di Freddy Fazbear in questo nuovo capitolo cinematografico del fenomeno horror. Di seguito trovate dettagli sulla trama, sul cast, sulla produzione e su tutto quello che è bene sapere. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale di Five Nights at Freddy's 2 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: un anno dopo il primo film
Ambientato un anno dopo gli eventi della pellicola precedente, Five Nights at Freddy's 2 si concentra su Abby Schmidt e sul suo legame con gli animatronici del locale. La giovane scopre progressivamente segreti e retroscena della celebre catena di pizzerie, rivelando la storia nascosta dietro Freddy Fazbear’s Pizza.
Il film esplora inoltre le vicende di Mike Schmidt, interpretato da Josh Hutcherson, ex guardia di sicurezza del locale, e di Vanessa Shelly, poliziotta locale e figlia del serial killer William Afton, ruolo affidato a Matthew Lillard.
Cast: volti noti e nuove aggiunte
Il cast del sequel Five Nights at Freddy's 2 vede il ritorno di diversi protagonisti della prima pellicola. Josh Hutcherson riprende il ruolo di Mike Schmidt, mentre Elizabeth Lail torna nei panni di Vanessa Shelly. Piper Rubio continua a interpretare Abby Schmidt, e Matthew Lillard torna nel ruolo di William Afton, il famigerato serial killer già imprigionato e schiacciato dal suo stesso costume meccanico “springlock”.
La storia include inoltre personaggi nuovi come Skeet Ulrich, Wayne Knight, Mckenna Grace e Teo Briones, impegnati in ruoli non rivelati al momento dell’annuncio. Completano il cast Freddy Carter nei panni di un’altra guardia di sicurezza e Theodus Crane nel ruolo di Jeremiah, ex collega di Mike.
La componente animatronica è affidata alle voci di Kellen Goff, che interpreta Toy Freddy, Megan Fox come Toy Chica e Matthew “MatPat” Patrick nei panni di Toy Bonnie. Goff e Patrick avevano già partecipato al primo film, rispettivamente come voce di Foxy e come cammeo di un cameriere.
Sviluppo del progetto: dalla prima idea al sequel
L’idea di un secondo film per Five Nights at Freddy’s era stata anticipata da Scott Cawthon già nell’agosto 2018, quando dichiarò che un seguito, basato sugli eventi del secondo videogioco della serie, sarebbe stato possibile qualora il primo film avesse ottenuto successo. La conferma concreta è arrivata molti anni dopo: nel gennaio 2024 Josh Hutcherson ha rivelato lo sviluppo del sequel Five Nights at Freddy's 2, mentre Blumhouse Productions, casa produttrice di Jason Blum, ha ufficializzato il progetto tre mesi più tardi.
La produzione ha visto il ritorno di Jim Henson's Creature Shop per la realizzazione degli animatronici, mentre Matthew Lillard ha spiegato che la sceneggiatura ha tenuto conto dei feedback dei fan, con un aumento dell’azione e dei jump scare rispetto al primo film.
La sceneggiatura, scritta da Scott Cawthon dopo la collaborazione nella prima pellicola con Seth Cuddleback ed Emma Tammi, ha richiesto soltanto quattro o cinque bozze, molto meno rispetto alle quattordici necessarie per il film originale. Tammi ha dichiarato di voler creare un film speciale e inaspettato, pieno di riferimenti per gli appassionati, ma allo stesso tempo accessibile anche a un pubblico più casual.
Produzione e riprese
Le riprese principali di Five Nights at Freddy's 2, inizialmente previste per fine ottobre 2024, sono effettivamente cominciate a novembre 2024 e si sono concluse a febbraio 2025. Le location scelte includono New Orleans e le comunità limitrofe, con Lyn Moncrief a dirigere la fotografia.
Il film è stato montato da Timothy Alverson e Derek Larsen. Durante il New York Comic-Con del 17 ottobre, Matthew Lillard aveva anticipato che le riprese sarebbero iniziate “in 10 giorni”, fissando quindi la data al 27 ottobre.
Distribuzione e premiere
Five Nights at Freddy's 2 ha debuttato al TCL Chinese Theater il 2 dicembre 2025 e la sua uscita negli Stati Uniti è prevista per domani, venerdì 5 dicembre, distribuito da Universal Pictures.
In Italia, invece, Five Nights at Freddy's 2 esce a partire da oggi, giovedì 4 dicembre. Il film ha una durata di 104 minuti e un budget di produzione di 36 milioni di dollari.
Marketing e promozione
La promozione del film Five Nights at Freddy's 2 ha incluso diverse iniziative commerciali. Ad agosto 2025, un’attrazione basata sul primo film è stata aggiunta all’evento Universal’s Halloween Horror Nights per anticipare l’uscita del sequel. Contemporaneamente è stata lanciata una promozione limitata con Fanta, seguita il 17 novembre da un pasto promozionale offerto da Popeyes, collegato al film.
Produzione tecnica e collaborazioni
Il film Five Nights at Freddy's 2 è stato diretto da Emma Tammi e scritto da Scott Cawthon, prodotto da Scott Cawthon e Jason Blum attraverso Blumhouse Productions e Scott Cawthon Productions.
La distribuzione è affidata a Universal Pictures. La collaborazione tra il team creativo e il cast ha puntato a combinare il rispetto della tradizione dei videogiochi con la capacità di sorprendere gli spettatori attraverso una sceneggiatura ritmata e ricca di colpi di scena, mantenendo fedele l’universo originale creato da Cawthon.