La miniserie Fuga è stata prodotta da Final Twist Productions e Quay Street Productions e si compone di una sola stagione, composta da episodi della durata di 48 minuti ciascuno.

Le riprese si sono concentrate prevalentemente in Inghilterra, tra le suggestive e misteriose brughiere di Saddleworth Moor, l’area metropolitana di Manchester e la città di Liverpool, scenari che conferiscono al racconto un’atmosfera cupa e coinvolgente. La produzione di Fuga si è conclusa prima dell’inizio del 2026, anno della messa in onda, garantendo una miniserie compatta e curata nei dettagli.