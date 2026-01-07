Fuga, trama e cast della serie tv Netflix da un romanzo giallo di Harlan CobenSerie TV Credits: Netflix
Introduzione
La piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha aggiunto al suo catalogo all’inizio del 2026 una nuova miniserie britannica destinata a catturare gli appassionati del dramma e del giallo psicologico. Si tratta di Fuga, un adattamento televisivo dell’omonimo romanzo del celebre scrittore statunitense Harlan Coben, noto per le sue trame intricate e ricche di suspense.
Ideata da Danny Brocklehurst, la serie promette di condurre gli spettatori in un viaggio intenso tra segreti familiari, inganni e pericoli nascosti dietro l’apparente normalità della vita quotidiana, offrendo un'esplorazione del lato scuro della famiglia.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere della serie televisiva Fuga, dalla trama al cast fino alla produzione e ambientazione dello show. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama
La vicenda della serie televisiva Fuga ruota attorno a Simon Greene, interpretato da James Nesbitt, un uomo che sembra avere tutto: una carriera stabile, una casa confortevole e una famiglia affettuosa.
Tuttavia, la sua vita perfetta viene sconvolta quando la figlia maggiore, Paige, interpretata da Ellie de Lange, sparisce senza lasciare alcuna traccia. Simon riesce finalmente a ritrovarla in un parco cittadino, debilitata e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, intravedendo per un momento la possibilità di ricominciare.
La situazione, però, prende una piega drammatica: Paige non è sola, e un confronto inizialmente acceso degenererà in violenza brutale, privando Simon della figlia ancora una volta. Da questo punto in poi, il protagonista si trova coinvolto in una ricerca disperata, che lo condurrà in un mondo sotterraneo popolato da menzogne, minacce e segreti sepolti, mettendo a rischio ciò che resta della sua famiglia.
Produzione e ambientazione
La miniserie Fuga è stata prodotta da Final Twist Productions e Quay Street Productions e si compone di una sola stagione, composta da episodi della durata di 48 minuti ciascuno.
Le riprese si sono concentrate prevalentemente in Inghilterra, tra le suggestive e misteriose brughiere di Saddleworth Moor, l’area metropolitana di Manchester e la città di Liverpool, scenari che conferiscono al racconto un’atmosfera cupa e coinvolgente. La produzione di Fuga si è conclusa prima dell’inizio del 2026, anno della messa in onda, garantendo una miniserie compatta e curata nei dettagli.
Cast e personaggi
Oltre a James Nesbitt nei panni di Simon Greene e Ellie de Lange in quelli di Paige, il cast di Fuga comprende volti noti del cinema e della televisione britannica.
Minnie Driver interpreta Ingrid Greene, Alfred Enoch è Isaac Fagbenle, mentre Lucian Msamati dà vita a Cornelius Faber. Completano il cast Ruth Jones nei panni di Elena Ravenscroft e Jon Pointing nel ruolo di Ash. Questo ensemble eterogeneo contribuisce a costruire una narrazione intensa, dove ogni personaggio aggiunge profondità e complessità alla trama.
Distribuzione e disponibilità
La serie tv Fuga è approdata su Netflix il 1° gennaio 2026, rendendola immediatamente accessibile a un pubblico internazionale di appassionati di dramma e suspense.
La miniserie si inserisce in una lunga tradizione di adattamenti televisivi delle opere di Harlan Coben, il quale ha partecipato anche come produttore esecutivo.
Curiosità e contesto editoriale
La produzione della serie tv Fuga rappresenta l’undicesimo adattamento televisivo di un romanzo di Harlan Coben, autore di numerosi bestseller gialli e thriller.
La collaborazione tra Coben e Danny Brocklehurst, già consolidata in Un inganno di troppo, si è estesa anche alla miniserie Lazarus per Prime Video, una storia originale concepita appositamente per la piattaforma. In Fuga, la traduzione televisiva del romanzo del 2019, Brocklehurst riesce a mantenere intatta la suspense e le tensioni psicologiche tipiche dello scrittore statunitense, combinandole con un approccio visivo e narrativo britannico che valorizza i paesaggi e la drammaticità della vicenda.
Fuga si propone come un’opera avvincente e intensa, capace di coniugare la tensione di un thriller familiare con le sfumature emotive di un dramma profondo. Grazie alla regia di Brocklehurst, al cast stellare e alla produzione curata nei minimi dettagli, la miniserie si distingue come uno dei titoli più attesi e promettenti del catalogo Netflix 2026.