Introduzione
Sono state annunciate a Los Angeles le nomination degli Actor Awards 2026, i premi assegnati dal sindacato degli attori SAG-AFTRA, conosciuti fino a questo momento come SAG Awards o Screen Actor Guild Awards.
Gli Actor Awards presented by Sag-Aftra (questo il nuovo nome completo dei riconoscimenti) saranno consegnati ai vincitori il 1°marzo, durante la cerimonia della 32esima edizione del premio, a Los Angeles, evento trasmesso in live streaming da Netflix, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Tra i film spiccano le sette nomination di Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson e le cinque nomination di Sinners - I peccatori, di Ryan Coogler.
Per le serie, la più candidata è The Studio, che domina l'elenco con cinque nomination, seguita da Adolescence e The White Lotus, nominate anche per i rispettivi interpreti.
Ad Harrison Ford sarà assegnato lo speciale premio alla carriera, SAG Life Achievement Award, notizia diffusa lo scorso dicembre.
Le candidature sono state annunciate da Janelle James, star di Abbott Elementary, e Connor Storrie, noto per la serie Heated Rivalry, che arriverà presto in Italia.
Ecco i candidati al premio, divisi nelle 15 categorie previste.
Quello che devi sapere
Miglior attore protagonista in un film
- Leonardo DiCaprio (Una battaglia dopo l’altra)
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Michael B. Jordan (I peccatori)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Jesse Plemons (Bugonia)
Miglior attrice protagonista in un film
- Jessie Buckley (Hamnet)
- Chase Infiniti (Una battaglia dopo l’altra)
- Emma Stone (Bugonia)
- Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)
- Kate Hudson (Song Sung Blue)
Miglior attore non protagonista in un film
- Sean Penn (Una battaglia dopo l’altra)
- Benicio Del Toro (Una battaglia dopo l’altra
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Paul Mescal (Hamnet)
- Miles Caton (I peccatori)
Miglior attrice non protagonista in un film
- Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra)
- Ariana Grande (Wicked – For Good)
- Amy Madigan (Weapons)
- Odessa A’Zion (Marty Supreme)
- Wunmi Mosaku (I peccatori)
Miglior ensemble (cast) in un film
- Una battaglia dopo l’altra
- Marty Supreme
- Hamnet
- I peccatori
- Frankenstein
Miglior stunt ensemble in un film
- F1 - Il film
- Frankenstein
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
Miglior attore in una miniserie o film tv
- Stephen Graham (Adolescence)
- Owen Cooper (Adolescence)
- Jason Bateman (Black Rabbit)
- Charlie Hunnam (Monster: La storia di Ed Gein)
- Matthew Rhys (The Beast in Me)
Miglior attrice in una miniserie o film tv
- Erin Doherty (Adolescence)
- Sarah Snook (All Her Fault)
- Christine Tremarco (Adolescence)
- Michelle Williams (Dying for Sex)
- Claire Danes (The Beast in Me)
Miglior attore in una serie drama
- Noah Wyle (The Pitt)
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Walton Goggins (The White Lotus 3)
- Billy Crudup (The Morning Show 4)
- Gary Oldman (Slow Horses 5)
Miglior attrice in una serie drama
- Rhea Seehorn (Pluribus)
- Britt Lower (Scissione 2)
- Keri Russell (The Diplomat 3)
- Aimee Lou Wood (The White Lotus 3)
- Parker Posey (The White Lotus 3)
Miglior attore in una serie comedy
- Seth Rogen (The Studio)
- Ike Barinholtz (The Studio)
- Ted Danson (A Man on the Inside)
- Adam Brody (Nobody Wants This 2)
- Martin Short (Only Murders in the Building 4)
Miglior attrice in una serie comedy
- Kathryn Hahn (The Studio)
- Kristen Wiig (Palm Royale)
- Jenna Ortega (Mercoledì 2)
- Jean Smart (Hacks 4)
- Catherine O’Hara (The Studio)
Miglior ensemble (cast) in una serie drama
- Scissione 2
- The White Lotus 3
- Landman
- The Pitt
- The Diplomat 3
Miglior ensemble (cast) in una serie comedy
- Abbott Elementary 5
- The Bear 4
- Hacks 4
- Only Murders in the Building 4
- The Studio
Miglior stunt ensemble in una serie
- Andor 2
- Landman
- The Last of Us 2
- Stranger Things 5
- Squid Game 3