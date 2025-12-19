SAG Awards, Harrison Ford riceverà un premio alla carriera

L'icona del grande schermo otterrà il prestigioso riconoscimento durante la cerimonia del 1°marzo 2026. Il presidente di SAG - AFTRA ha definito l'attore "una presenza unica nella vita americana" e "nella cultura mondiale"

Harrison Ford sarà protagonista della cerimonia dei SAG Awards 2026, in programma a Los Angeles il 1°marzo.

L'attore riceverà un premio alla carriera, un riconoscimento speciale che celebrerà il suo impegno sul grande e piccolo schermo da oltre cinquant'anni.

La leggenda di Star Wars, dei film di Indiana Jones e di numerosi altri successi cinematografici ha accolto la decisione dei colleghi di SAG - AFTRA con gioia ed emozione: “Essere riconosciuto dai miei colleghi attori significa molto per me".

Ford icona della cultura mondiale “Harrison Ford è una presenza unica nella vita americana, un attore i cui personaggi iconici hanno plasmato la cultura mondiale. La sua carriera è stata infinitamente emozionante, tornando sempre al suo amore per la recitazione. Siamo onorati di celebrare una leggenda il cui impatto sul nostro mestiere è indelebile”. Così Sean Austin, presidente di SAG - AFTRA, su Harrison Ford, che aggiungerà ai tanti premi ottenuti nella sua carriera anche un nuovo riconoscimento onorario da parte del sindacato degli attori americani.

Ford, che nella sua carriera si è sempre impegnato a promuovere i “pregiati ideali della professione di attore”, ha già ottenuto negli anni passati il Critic's Choice Career Achievement Award (nel 2024), il Golden Globes Cecil B. DeMille Award (nel 2002), e l'AFI Life Achievement Award (nel 2000), in aggiunta alle statuette ottenute per i suoi numerosi progetti.

La star classe 1942 ha dichiarato: “Sono profondamente onorato di essere scelto come vincitore di quest’anno del SAG-AFTRA Life Achievement Award. Essere riconosciuto dai miei colleghi attori significa molto per me. Ho trascorso la maggior parte della mia vita in set cinematografici, lavorando a fianco di attori e troupe incredibili e mi sono sempre sentito grato di far parte di questa comunità”. Approfondimento Harrison Ford, i suoi 10 film indimenticabili. FOTO

Sessant'anni di cinema entrati nella storia "Un attore la cui eredità abbraccia le galassie", così i canali social ufficiali annunciano il premio per Harrison Ford che sarà consegnato il 1°marzo 2026 durante l'edizione numero trentadue dei premi del sindacato degli attori americani, cerimonia trasmessa in diretta streaming su Netflix, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Harrison Ford vanta una carriera longeva e luminosissima, iniziata nei tardi anni Sessanta con alcuni ruoli televisivi e proseguita con progetti cinematografici di rilievo, tra cui alcuni dei maggiori cult degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Ford è stato diretto da alcuni dei massimi maestri del cinema, da Francis Ford Coppola a Steven Spielberg, Mike Nichols, Alan Pakula, J.J. Abrams, determinando coi suoi personaggi il successo di pellicole come Blade Runner, Il fuggitivo, cult d'autore che arricchiscono la memoria cinematografica collettiva che identifica l'attore da sempre come Indiana Jones, nella saga dei film col mitico archeologo, e Ian Solo, viaggiatore intergalattico della serie Star Wars.

Versatile, brillante, affascinante, Harrison Ford, che ha regalato ai suoi fan per quasi sessant'anni performance memorabili, non ha perso il gusto della sfida.

In anni recenti è entrato nel MCU figurando in Captain America: Brave New World. In tv è impegnato con le serie 1923 e Shrinking.