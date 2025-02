SAG Awards, tutti i vincitori. FOTO

12/17 ©Webphoto

Altro premio per Only Murders in the Building: Martin Short ha vinto il premio come Miglior attore in una serie commedia nel ruolo di un produttore di Broadway. L'attore, che ha trionfato su Adam Brody per Nobody Wants This, Ted Danson per A Man On The Inside, Harrison Ford per Shrinking e Jeremy Allen White per The Bear, non era presente alla cerimonia perché malato

