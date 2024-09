Only Murders in the Building, la serie rinnovata per una 5° stagione

Serie TV

Only Murders in the Building 4, il cast della nuova stagione. FOTO

Esce oggi, martedì 27 agosto 2024, su Disney+ Only Murders in the Building 4, la quarta stagione della serie televisiva che vede Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez tentare di risolvere (più di) un omicidio. Lo show continua a ospitare i nomi più celebri di Hollywood: oltre alla già presente Meryl Streep, quest’anno si aggiungono Eva Longoria e Melissa McCarthy. Scopriamo tutti gli attori e le attrici presenti in questo quarto capitolo. Nella foto, Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez e Meryl Streep



L’improbabile trio di investigatori amatoriali di Only Murders in the Building torna al completo. A capitanarlo, c’è Steve Martin (che è anche il co-ideatore della serie televisiva, assieme a John Hoffman). Martin interpreta il personaggio di Charles-Haden Savage