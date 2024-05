Only Murders in the Building 4, trailer e data di uscita italiana

Buone notizie per il pubblico italiano di Only Murders in the Building. Disney+ ha annunciato l'arrivo degli episodi della quarta stagione a partire dal prossimo 27 agosto, data fissata per la messa in onda negli Stati Uniti dello show da parte di Hulu.

I fan italiani e quelli dall'altra parte dell'Oceano vedranno i nuovi episodi dello show con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short in contemporanea, una strategia già adottata in passato e che è rivelata vincente per l'acclamata serie televisiva.

Il primo trailer della nuova stagione, diffuso in rete da un paio di settimane, è ora disponibile anche coi sottotitoli in italiano.