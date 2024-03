Only Murders in the Building 4, tra i protagonisti Zach Galifianakis

L'attore e conduttore statunitense di origini greche che ha interpretato Alan nella trilogia Una notte da leoni (2009-2013), è stato scelto per la 4° stagione della serie ideata da Steve Martin e John Hoffman, secondo quanto riportato da Variety. Il suo ruolo è attualmente mantenuto segreto, ma fonti confermano che il suo personaggio sarà "essenziale per le svolte e le indagini di questa stagione”



Il comico, attore e conduttore televisivo statunitense di origini greche, famoso per aver interpretato Alan nella trilogia Una notte da leoni (2009-2013), è stato scelto per la quarta stagione della serie televisiva americana ideata da Steve Martin e John Hoffman, secondo quanto riportato dal magazine Variety. Il suo ruolo nella serie che mescola i generi comedy e mistery è attualmente mantenuto segreto, ma fonti confermano che il suo personaggio sarà "essenziale per le svolte e le indagini di questa stagione”, come riporta i queste ore il sito web di Variety.

I protagonisti dello show rimarranno sempre Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, ma a loro si aggiungerà questo quarto attore, un nome che ha fatto della comicità non-sense il suo marchio di fabbrica.



Tra le new entry, ci sono anche Eugene Levy, Eva Longoria e Molly Shannon Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez continueranno quindi a interpretare i vicini di casa appassionati di storie di genere crime, che verranno coinvolti in casi reali uscendo così dalle pagine di storie thriller per entrare sulle vere scene del crimine. Nella quarta stagione si uniranno al cast anche Eugene Levy, Eva Longoria e Molly Shannon, mentre Meryl Streep riprenderà il suo ruolo interpretatao nel terzo capitolo di Only Murders in the Building. Poco si sa sulla trama del quarto attesissimo atto, tranne il fatto che il trio investigativo di cui sopra si recherà a Los Angeles prima di tornare nella loro nativa New York, come fa sapere in queste ore Variety.

Zach Galifianakis è il mitico Alan della trilogia di Una notte da leoni

Al secolo Zachary Knight Galifianakis ma meglio conosciuto come Zach Galifianakis, parliamo dell’attore noto per la sua interpretazione dell’irresistibile personaggio di Alan nella trilogia di Una notte da leoni (titolo originale: The Hangover, termine inglese che si riferisce a quello stato di alterazione che caratterizza chi la sera precedente ha alzato troppo il gomito). Nei film della serie cinematografica tutta da ridere Una notte da leoni, Galifianakis affianca Bradley Cooper, Ed Helms e Justin Bartha.

Da The Beanie Bubble - Inflazione da peluche a Ron – Un amico fuori programma Galifianakis ha anche recitato nel film di Apple TV+ The Beanie Bubble - Inflazione da peluche assieme a Elizabeth Banks e Sarah Snook. Ha ricevuto una nomination agli Emmy per la serie Baskets e ha recitato in film come Ron – Un amico fuori programma (titolo originale: Ron's Gone Wrong) e Nelle pieghe del tempo (A Wrinkle in Time), film del 2018 diretto da Ava DuVernay e basato sul romanzo omonimo del 1963 di Madeleine L'Engle. La pellicola di DuVernay ha come protagonista Storm Reid nel ruolo di Margaret Murry, affiancata da un cast corale che comprende Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling e Chris Pine, oltre ovviamente a lui, il simpaticissimo Zach Galifianakis.

Il pluripremiato Birdman è uno dei film della cinematografia di Galifianakis Anche Birdman è uno dei titoli che arricchiscono la sua folta cinematografia: il capolavoro diretto nel 2014 da Alejandro González Iñárritu, con protagonisti Michael Keaton, Emma Stone ed Edward Norton, vede Zach Galifianakis interpretare il personaggio di Jake. Ricordiamo che Birdman ha aperto la 71ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 27 agosto 2014 e ha ricevuto nove candidature agli Oscar 2015, vincendone quattro: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale e miglior fotografia. Ha inoltre ricevuto sette candidature ai Golden Globe 2015, aggiudicandosene due.

Non da ultimo, il talk show comico di Zach Galifianakis intitolato Between Two Ferns, in cui intervista personaggi pubblici, è stato adattato anche in un film. Come fa sapere Variety, Zach Galifianakis è rappresentato da UTA e gestito da Brillstein Entertainment Partners.

