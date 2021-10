Una notte da leoni, Zach Galifianakis nasconde il film ai figli

L'attore non vuole che i suoi bambini di 4 e 7 anni sappiano nulla della trilogia di Todd Phillips. "Vuoi sempre proteggere la loro innocenza. Mi fermavano per dirmi che i loro figli adoravano la saga e io pensavo: 'Sei un pessimo genitore'" Condividi:

Una notte da leoni è un film cult che ha fatto ridere milioni di spettatori in tutto il mondo. Eppure Zach Galifianakis non vuole che i suoi bambini sappiano che lui ci ha recitato. E per tenerli all’oscuro delle vicende che vedono Alan Garner come il più scapestrato scapolo di un addio al celibato che definire movimentato sarebbe un eufemismo, ha deciso di nascondere loro persino che lavoro fa.

"Non hanno la minima idea di cosa faccio" L’attore 52enne lo ha rivelato in un’intervista a ET: “I miei due figli non hanno la minima idea di che lavoro faccia davvero – ha detto – pensano che faccia il bibliotecario da qualche parte, non ne sanno nulla davvero. Credono che sia un assistente bibliotecario”.

DUE BAMBINI DI 4 E 7 ANNI Galifianakis ha due figli di 4 e 7 anni nati dall’unione con la moglie sposata nove anni fa, Quinn Lundberg. Naturalmente non hanno mai mostrato ai bambini nessuno dei film della saga incriminata: “Non devono mai saperne nulla”, ha detto ancora nella stessa intervista con una buona dose di ironia, “continuerò semplicemente a negarlo, dirò ‘non so di cosa voi stiate parlando, non ho avuto nulla a che fare con quel film’”.