Liam Hemsworth fa 35 anni, i ruoli più famosi del Gale di Hunger Games

THE LAST SONG (2010) - Dopo due anni nel ruolo di Josh Taylor nella serie tv Neighbours, l’attore si avvicina al cinema con piccoli personaggi in Segnali dal futuro e nell’horror Triangle. Poi nel 2010 prende parte al film The Last Song - tratto dal romanzo di Nicholas Sparks - nei panni di Will Blakelee, interesse amoroso della protagonista Ronnie Miller interpretata da Miley Cyrus. Appare anche nel videoclip di When I Look at You della cantante, tema principale della pellicola

