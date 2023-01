Miley Cyrus, "Flowers" è una revenge song per l'ex Liam Hemsworth?

Il singolo che anticipa l'album “Endless Vacation Summer” pare sia una revenge song rivolta all’ex della pop star. Presenta una parte del testo che inneggia al self love (“Posso comprarmi i fiori da sola” e via dicendo). Ma alcuni fan vedrebbero in quelle parole una frecciatina all'ex marito di Cyrus, l’attore di "Hunger Games" da cui la cantante ha divorziato nel gennaio 2020 dopo due anni di matrimonio. E "Flowers" sembra essere una risposta a una canzone di Bruno Mars: "When I Was Your Man" del 2013

Tra pochi giorni uscirà il singolo che anticipa l'album Endless Vacation Summer, il nuovo disco di Miley Cyrus atteso per il prossimo 10 marzo. La canzone si intitola Flowers e approderà in radio dal prossimo 20 gennaio, tra quattro giorni. Ma in rete il videoclip ufficiale sta già girando da ore, facendo girare la testa ai fan non solo per l'orecchiabile melodia ma anche perché sta trasformando gli estimatori della cantante in provetti Sherlock Holmes... Molti fan di Miley Chris credono infatti che il singolo sia una revenge song rivolta all'ex della popstar, l'attore australiano Liam Hemsworth. Una parte del testo inneggia al self love ("Posso comprarmi i fiori da sola" e via dicendo) però alcuni vedrebbero in quelle parole una frecciatina all'ex marito di Cyrus, l'attore di Hunger Games da cui la cantante ha divorziato nel gennaio 2020, dopo due anni di matrimonio "Posso comprarmi i fiori da sola, scrivere il mio nome sulla sabbia. Parlare con me stessa per ore, sì. Alcune cose che non capisci. Ma posso portarmi a ballare, posso tenermi la mano. Sì, posso amarmi meglio di te", queste sarebbero le parole che il folto stuolo di estimatori della popstar ritengono un chiaro indizio del fatto che anche la loro beniamina si sia unita al coro di tendenza negli ultimi tempi. Parliamo dell'ormai polifonia di cantanti che si servono delle canzoni per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, cantandole ai propri ex. E stavolta con "cantandole" si intende sia dentro sia fuori di metafora.

Endless Vacation Summer è l'ottavo album in studio di Miley Cyrus. Uscirà il 10 marzo ed è disponibile in pre-order dallo scorso 13 gennaio. Le canzoni di questa sua nuova fatica discografica riflettono la forza che l'artista afferma di aver trovato in sé, concentrandosi sul proprio benessere fisico e mentale. Lo stesso singolo Flowers, aldilà delle possibili frecciatine all'ex o a chicchessia - è innanzitutto un inno all'amor proprio e al coraggio. Benché l’incipit del ritornello - che recita "I can buy myself flowers" ("Posso comprarmi i fiori da sola") - così come la chiusura con "I can love me better than you can" ("Posso amarmi meglio di quanto possa fare tu") possano sembrare un gesto che richiama la recente ripicca musicale di Shakira, in realtà potrebbe trattarsi di un’affermazione della propria indipendenza, anche sentimentale, erotica e amorosa.

Attualmente le frecciatine agli ex vanno di moda, un esempio è quello di Lana Del Rey, il cui nuovo disco Did You Know There's a Tunnel Under Ocean Blvd è annunciato nel giorno del compleanno del suo ex Sean Larkin. Inoltre la cantante ha deciso di pubblicizzare l'album solo a Tulsa, la città d’origine di lui. Un unico cartellone nella città natale dell’ex (ma con un selfie postato sul suo seguitissimo Instagram per farlo sapere al mondo) sembrerebbe un indizio abbastanza eloquente...

Mars cantava “That I should have bought you flowers and held your hand” (Avrei dovuto comprarti dei fiori e tenerti la mano), mentre Cyrus ora canta: “I can buy myself flowers, I can hold own my hand” (Posso comprarmi dei fiori da sola, posso tenermi la mano da sola). Anche per ciò che concerne la linea melodica, il ritornello sembrerebbe citare in qualche modo la hit di Bruno Mars. E indovinate un po'? Pare che Liam Hemsworth tempo fa abbia dedicato all'ex moglie proprio quella canzone, When I Was Your Man di Mars.

Gli attentissimi fan di Miley Cyrus negli ultimi giorni hanno notato anche un altro dettaglio da non sottovalutare. Riproducendo no stop un video condiviso dalla pop star su TikTok nei giorni scorsi - l'ormai celeberrima clip in cui l'ex star di casa Disney canta sotto la doccia il ritornello della sua canzone Flowers - c’è chi si è accorto di un fatto particolare: il testo del brano di Cyrus sembrerebbe rispondere per le rime a quello di una canzone di Bruno Mars, ossia When I Was Your Man (parte del disco Unorthodox Jukebox del 2013). Tuttavia anche i più fantasiosi complottisti non hanno potuto trovare collegamenti tra Miley Cyrus e il collega di Honolulu (se non quello che scoprirete tra qualche riga. Per dare un po' di suspense, non ve lo spoileriamo già qui).

Il testo della canzone Flowers di Miley Cyrus



Di seguito potete leggere il testo completo di Flowers di Miley Cyrus. Nel prossimo paragrafo trovate la traduzione.



We were good, we were gold

Kinda dream that can’t be sold

We were right til we weren’t

Built a home and watched it burn

I didn’t wanna leave you

I didn’t wanna lie

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah I can love me better than you can

I can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Paint my nails, cherry red

Match the roses that you left

No remorse, no regret

I forgive every word you said

I didn’t wanna wanna leave you

I didn’t wanna fight

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah I can love me better than you can

I can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I

I didn’t wanna wanna leave you

I didn’t wanna fight

Started to cry but then remembered I

I can buy myself flowers

Write my name in the sand

Talk to myself for hours

Say things you don’t understand

I can take myself dancing

And I can hold my own hand

Yeah I can love me better than

Yeah I can love me better than you can

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I can love me better baby

Can love me better

I