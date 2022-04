Miley Cyrus pubblica il suo primo album dal vivo: Attention Miley Live

È uscito Attention: Miley Live, il primo album live dell’artista e cantautrice multiplatino Miley Cyrus (https://mileycyrus.lnk.to/Attention_)! Annunciato sul palco del Lollapalooza Brazil a San Paolo, l’album contiene brani del repertorio di Miley di ogni sua era discografica e gli incredibili inediti Attention e You.

Attention: Miley Live è un regalo che l’artista ha voluto fare ai suoi fan dopo le apparizioni da headliner ai festival in Nord e Sud America, che l’hanno vista esibirsi di fronte a circa un milione di persone: "E' da molto tempo che i miei fan mi chiedono un album dal vivo! - ha dichiarato Miley sui suoi social - Questo spettacolo è stato curato dai fan per i fan! Ho chiesto al mio pubblico con quali canzoni vorrebbe vedermi esibire ai prossimi spettacoli e questa è la scaletta che ha creato: si passa dalle mie cover preferite a brani più vecchi e più recenti, fino agli inediti You e Attention. Quest’anno stavo facendo pochi live, ma volevo che il maggior numero di fan potesse comunque sentirmi live. Questo album non sarebbe stato possibile senza la mia band e la mia troupe! Grazie a tutti coloro che sono venuti a vedere il mio spettacolo e a tutti coloro che non sono riusciti a farcela, questo albim e per voi, vi voglio bene".

Attention: Miley Live Track List